Тисячі ісламістів вимагають відставки прем’єр-міністра Пакистану 

Тисячі членів радикальної ісламістської партії зібралися в столиці Пакистану Ісламабаді, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Імрана Хана через економічні проблеми країни.

Лідер партії «Джаміат Улема-е-іслам» Маулана Фазлур Регман розпочав протестну ходу з південного міста Карачі 27 жовтня. Демонстранти їхали на автобусах, велосипедах та приватних автомобілях, щоб зібратися в Ісламабаді до пізнього вечора 31 жовтня.

Влада розгорнула поліцію, воєнізовані сили та розмістила вантажні контейнери на ключових дорогах столиці, щоб не допустити масового переміщення протестувальників до «червоної зони», де розташовані урядові установи, парламент та іноземні посольства.

Імран Хан, який прийшов до влади торік, відмовляється йти у відставку, попри зростання інфляції та щоденних витрат пакистанців.

Лідер опозиції заявляє, що Хан є некомпетентним, а його уряд був незаконно приведений до влади військовими Пакистану після фальсифікованих виборів у 2018 році. Маулана Фазлур Регман наполягає на новому, «вільному і чесному» голосуванні.

Імран Хан виграв вибори 2018 року, обіцяючи зупинити корупцію, допомогти середньому класу та навести лад в економіці Пакистану.