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У Греції в залізничній катастрофі загинули понад 30 людей

Наслідки зіткнення двох потягів у Греції, 1 березня 2023 року

Щонайменше 32 людини загинули і ще 85 зазнали поранень унаслідок зіткнення двох поїздів поблизу грецького міста Лариса пізно ввечері 28 лютого, повідомила влада.

Представник пожежної служби підтвердив, що кілька вагонів зійшли з рейок незадовго до півночі після того, як потяги – один вантажний, а інший із 350 пасажирами – зіткнулися приблизно на пів дорозі між Афінами та Салоніками.

Речник залізниці Вассіліс Ватракогіанніс розповів, що зусилля з порятунку людей, які все ще перебувають у пастці, тривають. «З 85 постраждалих 53 людини залишаються в лікарні», – вказав речник.

Грецькі засоби інформації називають аварію «найгіршою залізничною катастрофою, яка будь-коли відбувалася в Греції». Про причини трагедії наразі не повідомляють.

Пасажирський поїзд прямував зі столиці Афін до міста Салоніки на півночі країни, а вантажний поїзд прямував у протилежному напрямку.

За даними грецьких екстрених служб, у рятувальній операції беруть участь близько 150 пожежників і 40 машин швидкої допомоги. Також використовуються крани та механізовані засоби, щоб спробувати прибрати уламки та перекинуті вагони.

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