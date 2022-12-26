Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Сербії десятки людей отруїлися аміаком після сходження з рейок вантажного поїзда

За даними Міністерства внутрішніх справ Сербії, аварія призвела до «витоку (аміаку) і розсіювання великої кількості газу в атмосферу»

Десятки людей були шпиталізовані з отруєнням у Сербії після того, як поїзд, який перевозив аміак, зійшов із рейок, внаслідок чого стався витік. Інцидент стався ввечері 25 грудня на південному сході Сербії.

Витік аміаку спричинив «51 випадок отруєння», повідомив Владан Васич, мер міста Пірота, де сталася аварія.

За даними Міністерства внутрішніх справ Сербії, аварія призвела до «витоку (аміаку) і розсіювання великої кількості газу в атмосферу».

За словами офіційних осіб, поїзд із 20 вагонів перевозив токсичні матеріали із сусідньої Болгарії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG