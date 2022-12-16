КФОР «аналізує» запит Сербії щодо направлення сил безпеки до Косова

Міжнародна миротворча місія під проводом НАТО в Косово (КФОР) отримала запит Белграда повернути поліцію та військові сили з Сербії до Косова, підтвердило Радіо Свобода 16 грудня.



«Ми отримали листа від Сербії, і зараз ми його аналізуємо. КФОР залишаються надзвичайно обережними та повністю здатними виконувати свій мандат ООН», – заявили в місії у відповідь на запит Радіо Свобода щодо підтвердження того, що Белград офіційно зробив запит.



Раніше 16 грудня міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч заявив, що збройні сили Сербії подали запит до КФОР про повернення до 1000 військовослужбовців сербської армії та офіцерів поліції в Косово. У заяві Вучевіча йдеться, що він повідомив президента та прем’єр-міністра про те, що сербські збройні сили подали письмовий запит 16 грудня після відправки необхідної документації електронною поштою. У своїй заяві Вуцевіч зазначив, що це означає, що Сербія «формально і технічно» ініціювала процедуру.

Цього тижня президент Сербії Александар Вучич заявив, що планує домагатися повернення сербських військ у Косово. Але пізніше він сказав, що очікує, що запит буде відхилено на основі останніх заяв дипломатів, які працюють у регіоні.



Спеціальний посланник США на Західних Балканах Габріель Ескобар 13 грудня в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що Сполучені Штати «категорично» виступають проти повернення сербських сил до Косова та зазначив, що Приштина має міцні гарантії безпеки від Сполучених Штатів через свою участь у КФОР.

Белград каже, що йому необхідно надіслати членів своїх сил безпеки у відповідь на збільшення присутності косовської поліції на півночі Косова.

Ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Влада Косова звинуватила його в застосуванні насильства проти посадовців, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади на півночі Косова.

Місцеві серби майже вже тиждень блокують шляхи до сербських анклавів. У відповідь косовська поліція заблокувала два з-поміж трьох пунктів перетину кордону з Сербією.

Багато косовських сербів протестують проти проведення цих виборів, призначених після того, як близько 600 сербських представників залишили органи влади Косова на знак протесту проти рішення уряду про невизнання сербських автомобільних номерів.

Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.