Вучич: Сербія вимагатиме дозволу розташувати військо й поліцію у Косові

Сербія найближчим часом вимагатиме від міжнародних сил у Косові (КФОР) дозволу розташувати на півночі Косова підрозділи Збройних сил і поліції. Про це у надзвичайному зверненні до громадян заявив президент Александар Вучич, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Глава сербської держави стверджує, що Белград має право направити до Косова для захисту місцевих сербів тисячу військовослужбовців й поліцейських.



Ситуація на півночі Косова напружена внаслідок затримання косовською поліцією Деяна Пантича, колишнього працівника косовської поліції, котрого обвинувачують в терористичному нападі на виборчу дільницю. Серби на знак протесту 10 грудня збудували барикади на кількох шляхах, що ведуть до сербських міст. Косовська поліція заблокувала Яринє й Брняк, пункти перетину кордону з Сербією. На шляхах патрулюють сили КФОР й міжнародна поліція.

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Президент Косова Вйоса Османі відстрочила на 23 квітня вибори мерів чотирьох сербських міст, які були призначені на 18 грудня.



Вучич у зверненні до громадян піддав різкій критиці Сполучені Штати Америки, Німеччину, Францію й Велику Британію, звинувачуючи їх в тому, що надають підтримку «неіснуючій державі Косово» й нехтують справедливими інтересами Сербії.



В чотирьох округах на півночі Косова живуть приблизно 100 тисяч сербів.