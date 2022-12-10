Косово: поліція повідомила про стрілянину на півночі країни

Косовські серби та поліція країни обмінялися стріляниною в суботу після спалаху напруженості в нестабільній північній частині Косова, повідомляє агенція Reuters.

Поліція повідомила, що барикади призупинили рух, і вони були змушені закрити два пункти пропуску на кордоні між Косово та Сербією. Пізніше силовики сказали, що потрапили під обстріл у кількох місцях поблизу озера, що межує з Сербією. Повідомлень про постраждалих не надходило.

«Підрозділи міліції в порядку самооборони були змушені відповісти з вогнепальною зброєю злочинцям, які отримали відсіч і втекли в невідомому напрямку», – йдеться в повідомленні поліції.

Постріли було чути і в інших місцях на півночі країни.

Ситуація на півночі Косова напружена внаслідок затримання косовською поліцією Деяна Пантича, колишнього працівника косовської поліції, котрого обвинувачують в нападі на виборчу дільницю. Серби на знак протесту проти цього арешту 10 грудня збудували барикади на кількох шляхах, що ведуть до сербських міст. Косовська поліція заблокувала Яринє й Брняк, пункти перетину кордону з Сербією. На шляхах патрулюють сили КФОР й міжнародна поліція.

Президент Сербії Александар Вучич у своєму сьогоднішньому надзвичайному зверненні заявив, що Белград найближчим часом вимагатиме від міжнародних сил у Косові (КФОР) дозволу розташувати на півночі Косова підрозділи Збройних сил і поліції. Крім того, Вучич у зверненні до громадян піддав різкій критиці Сполучені Штати Америки, Німеччину, Францію й Велику Британію, звинувачуючи їх в тому, що надають підтримку «неіснуючій державі Косово» й нехтують справедливими інтересами Сербії.



В чотирьох округах на півночі Косова живуть приблизно 100 тисяч сербів.

Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.