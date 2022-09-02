У «Слузі народу» пояснили, чому Україна не визнає незалежність Косова

Однією з причин, чому офіційний Київ не визнає незалежність Косова, може бути побоювання, що Україну звинуватять у непослідовності позиції щодо територіальної цілісності. Про це в коментарі Радіо Свобода на полях саміту «Форум 2000» у Празі заявив голова комітету Верховної Ради із закордонних справ, депутат фракції «Слуга народу» Олександр Мережко.

«Ми виходимо з нашої міжнародної правової позиції стосовно питання про територіальну цілісність. Може, існує таке, м’яко кажучи, побоювання, що, якщо ми визнаємо Косово, ми дамо аргумент нашим супротивникам щодо послідовності нашої міжнародної правової позиції, тому що ми завжди рішуче виступали за територіальну цілісність, що є основним принципом міжнародного права. І ми не розглядали права на самовизначення народів як таке, що дає право на сецесію, тобто відокремлення і створення власної держави. З точки зору юридичної аргументації і принципу послідовності тут можуть виникнути питання, але я вважаю, що тут треба просто, щоб фахівці, працівники МЗС, наші дипломати просто розібралися у цьому питанні, зважили всі аргументи за і проти», – сказав Мережко.

Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.

Виступаючи на полях саміту «Форум 2000» у Празі, лідерка Косова Вйоса Османі закликала світ більше допомагати Україні і «не порівнювати агресора і жертву».

31 липня етнічні серби на півночі Косова заблокували дороги поблизу двох ключових пунктів пропуску на кордоні з Сербією. Напруженість у регіоні зросла за день до того, як набули чинності дві урядові постанови, що стосуються виданих Сербією номерних знаків та документів, що посвідчують особу. 27 серпня Сербія і Косово досягли домовленості щодо особистих посвідчень громадян. Посередником у переговорах став верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Але питання номерних знаків сторони не врегулювали.