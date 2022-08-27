Сербія та Косово досягли домовленості щодо особистих документів громадян

Сербія і Косово досягли домовленості щодо особистих посвідчень громадян. Посередником у переговорах став верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Він уточнив, що на підставі домовленостей косовські албанці матимуть змогу перетинати кордон з Сербією та виїжджати з Сербії до інших країн із косовськими документами. Косовські серби так само матимуть право користуватися сербськими документами.

Колишня сербська провінція Косово 2008 року проголосила незалежність в односторонньому порядку.

Для проїзду через Сербію косовським албанцям досі потрібні були тимчасові сербські документи для в’їзду-виїзду. Сербські прикордонні органи часто ускладнювали видачу таких документів албанцям, які працюють в країнах Європи. Президент Сербії Александар Вучич з цього приводу заявив, що Сербія таким чином не визнала Косово. За його словами, йдеться лише про надання косовським албанцям свободи пересування.

Сторони досі не врегулювали справу номерних знаків. Коли проїжджають через Сербію, косовські албанці змушені користуватися тимчасовими сербськими знаками. Косовські серби після повернення з Сербії так само повинні на кордоні поставити на автомобілі косовські номерні знаки.

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Невизнання особистих документів й номерних знаків в минулому кілька разів призводило до непорозумінь й блокади кордону, який Сербія називає адміністративною лінією. Косовський уряд повідомив, що після 1 вересня не пропускатиме на територію Косова машини з сербськими номерними знаками.

У Косові живуть приблизно два мільйони людей, в тому числі 120 тисяч сербів.