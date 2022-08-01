Уряд Косово відклав нові правила подорожей, які викликали напруженість на кордоні з Сербією. У ЄС привітали це рішення

Влада Косово вранці 1 серпня заявила про відстрочку впровадження двох постанов щодо автомобільних номерних знаків і проїзних документів для відвідувачів із Сербії після консультацій із представниками США та Європейського Союзу.



Чиновники заявили, що дію нових правил відтермінують на 30 днів після того, як будуть усунені барикади, встановлені на прикордонних пунктах етнічними сербами в Косово.



Косовські лідери «мали контакти та провели зустрічі з американськими та європейськими міжнародними учасниками», йдеться в заяві уряду.



«Після цього уряд Косова пообіцяв відкласти виконання двох рішень від 29 червня 2022 року до 1 вересня 2022 року...з моменту, коли всі барикади будуть зняті і повна свобода пересування буде встановлена на всіх доріг у північному Косові», – йдеться у заяві.



Чиновники додали, що нові правила будуть застосовуватися, доки протестувальники не приберуть барикади.



У ЄС привітали це рішення Косова.



«Вітаємо рішення Косово перенести заходи на 1 вересня. Очікуємо, що всі блокпости будуть негайно зняті. Відкриті питання слід вирішувати шляхом діалогу за сприяння ЄС і зосередитися на всебічній нормалізації відносин між Косово та Сербією, що має важливе значення для їхнього шляху інтеграції до ЄС», – написав у твіттері голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.



Пізно ввечері 31 липня посол США в Приштині Джеффрі Говеньє закликав Косово відкласти виконання постанов на 30 днів, «оскільки, здається, існує дезінформація та неправильне розуміння цих рішень».



«Ми сподіваємося, що ми будемо працювати з цим урядом і колегами з Європейського Союзу, щоб забезпечити краще розуміння цих угод і тим самим знизити напругу», – додав він.

Говеньє також закликав протестувальників зняти блокування та забезпечити безперебійний рух транспорту.



Місія НАТО в Косово також заявила 31 липня, що спостерігає за «напруженою» ситуацією в північних муніципалітетах і що вона «готова втрутитися, якщо стабільність буде під загрозою».



31 липня етнічні серби на півночі Косова заблокували дороги поблизу двох ключових пунктів пропуску на кордоні з Сербією. Напруженість у регіоні зросла за день до того, як набули чинності дві урядові постанови, що стосуються виданих Сербією номерних знаків та документів, що посвідчують особу.

Сербія не визнає незалежності Косова, а також його права вводити правила та норми, такі як реєстрація легкових і вантажних автомобілів. Більшість країн ЄС визнають Косово, але Росія та Китай – союзники Сербії – не визнають.

ЄС намагався налагодити діалог між двома балканськими сусідами більше десяти років, але поки що ці зусилля не привели до нормалізації відносин.

Прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що Косово офіційно подасть заявку на членство в Європейському Союзі до кінця 2022 року, незважаючи на занепокоєння щодо напруженості з Сербією, яка також претендує на вступ до ЄС.