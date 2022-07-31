Блокування дороги та сирени – на кордоні між Косовом та Сербією знову неспокійно

Місцеві серби на півночі Косова в неділю заблокували вантажівками головну дорогу біля прикордонного переходу Яріньє, повідомляє місцеве бюро Радіо Свобода.



Також повідомляється про блокаду на дорозі Приштина-Рашка.



Поліція Косова оголосила, що через блокування пункти перетину кордону Яріньє та Брняк для руху мандрівників і транспортних засобів закрили. Люди користуються альтернативними маршрутами.

Крім того, у Північній Митровиці постійно лунають сирени. Також повідомляється про блокаду кварталу Бошняк у місті.



Блокування відбувається за день до того, як набудуть чинності два рішення уряду Косова щодо сербських номерних знаків і документів. Уряд Косово заявив, що 1 серпня мандрівникам, які прибувають із Сербії, документи, видані в Сербії, будуть обмінювати на нові ідентифікаційні документи в’їзду-виїзду, видані Приштиною. Ця політика відповідає давній практиці Белграда щодо громадян Косова, які відвідують Сербію.

Крім того, з 1 серпня також почне діяти нова норма щодо номерних знаків.

Етнічні серби на півночі Косова користуються автомобільними номерами, виданими сербськими установами з часів 1999 року, з абревіатурами косовських міст, таких як KM (Косовська Митровица), PR (Приштина) або UR (Урошевац).

Уряд Косова вважає таблички незаконними, але допускає їх у чотирьох північних муніципалітетах з сербською більшістю.

Тепер Косово вимагатиме заміни цих номерних знаків на номерні знаки, видані Косово, з абревіатурою «RKS».



Миротворча місія НАТО в Косово в коментарі Радіо Свобода заявила, що спостерігає за ситуацією і пізніше виступить із реакцією для ЗМІ.



Таке загострення відбувається не вперше. У вересні минулого року етнічні серби блокували кордон між Косовом та Сербією, висловлюючи протест проти вимоги влади у Приштині знімати сербські номерні знаки з автомобілів, що в’їжджають до Косова.

Сербія не визнає незалежності Косова, а також його права вводити правила та норми, такі як реєстрація легкових і вантажних автомобілів. Більшість країн ЄС визнають Косово, але Росія та Китай, союзники Сербії, не визнають.

ЄС намагався налагодити діалог між двома балканськими сусідами більше десяти років, але поки що ці зусилля не привели до нормалізації відносин.

Прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що Косово офіційно подасть заявку на членство в Європейському Союзі до кінця 2022 року, незважаючи на занепокоєння щодо напруженості з Сербією, яка також претендує на вступ до ЄС.