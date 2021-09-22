Косово закликає Сербію зменшити напруженість на кордоні

Кордон між Косовом та Сербією третій день поспіль залишається заблокованим. З 20 вересня етнічні серби таким блокуванням висловлюють протест проти вимоги влади у Приштині знімати сербські номерні знаки з автомобілів, що в’їжджають до Косова.

Прем’єр-міністр Косова Албін Курті заявив 22 вересня, що його країна та Сербія мають визнати номерні знаки одна одної, щоб дозволити вільний рух людей та вантажів та послабити напруженість на кордоні. Курті також закликав сербів прибрати автомобілі, «оскільки вони блокують себе».

Кількасот сербів провели ніч у наметах і перекрили вантажівками дороги до прикордонних переходів Яріньє та Брняк. Вони перебувають у наметах біля вантажівок, припаркованих посеред доріг, що ведуть до кордону.

Косовський лідер назвав президента Сербії Александара Вучича «єдиною особою... зацікавленою в цьому».