Косовські серби протестувальники продовжують блокувати пункти перетину на кордоні з Сербією

На двох пунктах перетину кордону між Косовим та Сербією зберігається напруження – косовські серби другий день блокують їх, на тлі суперечки між двома державами щодо взаємного визнання номерних знаків для транспорту.

Напередодні сотні косовських сербів на своїх легкових і вантажних автомобілях приїхали до кордону, щоб заблокувати переходи «Ярина» і «Брняк» на знак протесту проти рішення косовської влади щодо тимчасової заміни сербських номерних знаків на автомобілях, поки вони їдуть до Косова.

Косовська поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, але вони продовжували блокувати дороги, що ведуть до прикордонних переходів. Частина лишалася ночувати в наметах.

Занепокоєння зросло, коли косовська влада направила до кордону спеціальну поліцію з бронетехнікою, щоб запровадити нові правила, які Приштина називає акцією «взаємності».

Сербська поліція протягом багатьох років знімає номерні знаки з зареєстрованих у Косові автомобілів, що в’їжджають у Сербію.

Влада Косова заявила, що термін дії угоди, досягнутої під час переговорів за посередництва Європейського союзу у 2016 році, закінчився, і тепер дійсні тільки косівські номери.

Президент Сербії Олександр Вучич 21 вересня скликав засідання ради національної безпеки, щоб обговорити заходи, до яких вдасться Белград, «якщо Косово не змінить свого рішення». Вучич наголосив, що заходи будуть в першу чергу економічними.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті зазначив, що нові правила діятимуть доти, доки Сербія продовжуватиме чинити аналогічно.

ЄС і США закликали Косово і Сербію проявити стриманість і утримуватися від односторонніх дій.