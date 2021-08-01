Косово нагороджує сина Байдена посмертною медаллю

Косово оголосило про нагородження посмертною президентською медаллю за верховенство права Бо Байдена, покійного сина президента США Джо Байдена, – за його роботу, спрямовану на зміцнення судової системи балканської країни.

На церемонії в столиці Косова Приштині, яку влаштував президент країни Вйоса Османі 1 серпня, посол США Філіп Коснетт отримав медаль від імені родини Байдена. Бо Байден працював у Косові після війни 1998–1999 років з військовими силами США, а також з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, щоб допомогти у підготовці місцевих прокурорів та суддів. Він помер від раку мозку у 2015 році у віці 46 років.

У заздалегідь записаному повідомленні, яке транслювалося під час заходу у Приштині, президент США Джо Байден назвав цю нагороду «великою честю визнати спадщину нашого сина». Він сказав, що його син «закохався в країну», коли перебував у Косові.

Сам Джо Байден відвідував Косово як віцепрезидент США у 2016 році, коли країна назвала вулицю на честь Бо Байдена.

Косово за підтримки Заходу проголосило незалежність від Сербії 2008 року, але Белград усе ще відмовляється визнавати її та вважає Косово частиною своєї території.