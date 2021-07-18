Косово репатріювало 11 своїх громадян з таборів для родичів бойовиків «ІД» у Сирії

До Косова повернулися дружини та діти бійців «Ісламської держави», повідомив міністр внутрішніх справ Желал Сфекла 17 липня.

За його словами, новоприбулим «потрібна допомога та підтримка», щоб інтегруватися назад у суспільство.

«Вони мають і заслуговують мати час і простір, необхідні для адаптації. Наш уряд допомагає їм повернутися до своїх сімей, щоб вони могли реінтегрувалися в свої райони», – сказав Сфекла.

Він додав, що люди, причетні до екстремістської діяльності, будуть покарані.

«Повертаючи цих людей, ми виконуємо свою відповідальність не тільки перед нашими громадянами, але і як члени міжнародної коаліції за перемогу над «Ісламською державою», – додав він.

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Це вже другий раз, коли Косово, де більшість населення –мусульмани, репатріює своїх громадян із Сирії.

У квітні 2019 року до Косово повернули 110 громадян, переважно жінок та дітей, а також чотирьох ймовірних учасників угруповання.

Влада сирійських курдів утримує в тюрмах близько 10 000 підозрюваних учасників «Ісламської держави» після того, як очолила підтримувану США кампанію проти угруповання. Ця кампанія закінчилася втратою екстремістською групою більшої частини підконтрольної їй території в 2019 році.

Десятки тисяч іноземних жінок та дітей, пов’язаних з екстремістською групою, перебувають у таборах на північному сході Сирії у важких умовах.

У багатьох випадках, за повідомленнями, діти, пов’язані з бойовиками закордонного походження, «народилися в халіфаті», ніколи не жили на батьківщині та були піддані екстремістській індоктринації.

Близько 400 громадян Косово поїхали до Іраку та Сирії, щоб приєднатися до угруповання «Ісламська держава».

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У червні косовська поліція повідомила Радіо Свобода, що в зоні конфлікту все ще перебуває 96 косоварів, з них 43 чоловіки, дев’ятеро жінок та 44 дитини, народжені в Сирії чи Іраку від принаймні одного з батьків-косоварів.

Курдська влада, США та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) закликали 60 країн, з яких прибули бойовики «Ісламської держави» та їхні родичі, до репатріації іноземних громадян.

Деякі країни, такі як Німеччина та Нідерланди, репатріювали деяких громадян, які воювали разом із екстремістами.

Але багато країн повернули додому лише дружин та дітей, які проживають у таборах, через побоювання безпеки щодо повернення додому радикалізованих колишніх бійців.