Сирійський лідер Башар Асад 17 липня склав присягу на четвертий семирічний термін на посаді президента – за результатами травневих виборів, які опозиція називає шахрайськими.

Асад закликав сирійців повертатися на батьківщину та подякував людям, які за нього проголосували.

«Ви довели своєю свідомістю та національною відданістю, що люди не йдуть на компроміс у своїй рішучості захищати свої права незалежно від підступів колоніалістів», – сказав Асад.

Згідно з суперечливими офіційними результатами, Асад 26 травня набрав понад 95% голосів на виборах, які відбулися в контрольованих урядом частинах країни.

Сирія перебуває в стані громадянської війни з 2011 року, відтоді майже половина довоєнного населення була переселена або втекла за кордон. Близько пів мільйона людей загинули, десятки тисяч зникли безвісти.

За даними ООН, 80% населення Сирії живе в злиднях. Інфляція зростає, а національна валюта різко падає.

Хоча впродовж останніх місяців бойові дії були згорнуті, близько 40% країни залишаються поза контролем уряду. Іноземні сили та ополченці, підтримувані іноземцями, діють у межах Сирії.

Уряд Асада підтримується Росією та Іраном, які надіслали військові сили та іншу допомогу, щоб підтримати його протягом усього конфлікту.

Асад керує Сирією з 2000 року – після смерті свого батька, який захопив владу в результаті державного перевороту в 1970 році.