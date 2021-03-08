У сирійського лідера Башара Асада і його дружини підтверджено COVID-19

Президент Сирії Башар Асад і його дружина отримали позитивний тест на коронавірус. У заяві офісу Асада 8 березня йдеться, що обоє здали тест, коли відчули незначні симптоми COVID-19.

55-річний Асад і його 45-річна дружина Асма повернуться до роботи, провівши два-три тижні в ізоляції у своєму будинку, повідомила канцелярія сирійського лідера.

В охопленій збройним конфліктом Сирії офіційно зареєстровані близько 16 000 випадків зараження вірусом в контрольованих урядом частинах країни, а також 1063 смертей, але вважається, що ці цифри набагато вищі, враховуючи обмежену кількість проведених тестів.

Сирія оголосила про початок кампанії з вакцинації минулого тижня, не повідомивши жодних подробиць. Уряд заявив, що закупив вакцини в дружній країні, в якій саме, не вказав.

Оголошення було зроблено на тлі повідомлень в міжнародних та ізраїльських ЗМІ про те, що Ізраїль заплатив Росії 1,2 мільйона доларів за надання сирійському уряду вакцини від коронавірусу в рамках угоди, яка забезпечила звільнення ізраїльської жінки, утримуваної в Дамаску. Сирія заперечує цю історію, Москва не коментує.