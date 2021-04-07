США в ООН звинуватили Росію у «поширенні дезінформації» щодо хімічної зброї у Сирії

На щомісячному засіданні Ради Безпеки ООН щодо хімічної зброї у Сирії, представники Росії звинуватили західні країни у спробах «очорнити Дамаск», а США та інші країни зажадали направити потужний сигнал уряду Сирії про те, що застосування хімічної зброї не залишається без наслідків. Також представник США в ООН наголосила, що саме Росія перешкоджає зусиллям із притягнення уряду Сирії до відповідальності.

Росія і США посперечалися в ООН щодо призначеного на квітень голосування, яке може позбавити Сирію права голосу в Міжнародній організації із нагляду за хімічною зброєю(ОЗХЗ, Організація із заборони хімічної зброї (англ. OPCW, міжнародна організація, створена за підтримки ООН 29 квітня 1997 року – ред.).

США: «на карті довіра до Конвенції із заборони хімічної зброї»

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що під час майбутнього голосування по Сирії «на карті стоїть довіра до Конвенції із заборони хімічної зброї» і самій Раді Безпеки ООН.

Вона звинуватила Асада в спробах «уникнути відповідальності шляхом створення перешкод для незалежних розслідувань» і відмови співпрацювати з ОЗХЗ.

Томас-Грінфілд заявила, що Росія «поширює дезінформацію, зазіхає на принциповість і професійну роботу ОЗХЗ» і перешкоджає зусиллям із притягнення уряду Сирії до відповідальності.

Група ОЗХЗ, яка проводила оцінку сирійського звіту, недавно «виявила діяльність, пов'язану з нервово-паралітичним зброєю, ще на одному об'єкті, де, як заявляв режим, ніколи не проводилося і не було справ і хімічною зброєю».

За її словами, держави-члени повинні проголосувати за припинення членства Сирії і «направити рішучий сигнал режиму Асада, що застосування хімічної зброї є неприйнятним і тягне за собою серйозні наслідки».

ООН хоче позбавити Сирію права голосу

Заступник посла Франції в ООН Наталі Бродхерст закликала припинити право голосу Сирії, «щоб підтвердити, що застосування хімічної зброї неприйнятне, і що неодноразові порушення конвенції не можуть залишитися без відповіді».

Один із інцидентів, на підставі якого ООН розглядає проблему застосування хімічної зброї у Сирії, стався три роки тому – 7 квітня 2018 року.

УВАГА: Відео містить шокуючі кадри. На відеокадрах, – які виклали у квітні 2018 року соціальних мережах, – видно, як людей, включно з кількома дітьми, лікують за допомогою інгаляторів після непідтвердженої хімічної атаки, що сталася, за повідомленнями, у місті Дума, що в Сирії. Багатьох обливають водою. Представники опозиційних «Білих касок», а також активісти інших груп кажуть, що на Думу пізно увечері 7 квітня 2018 року з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Як повідомляють, десятки людей загинули. Дума – останнє місто підконтрольне повстанцям, розташоване у східному регіоні Сирії Ґута неподалік Дамаску. Поки що не було незалежного підтвердження цих повідомлень. У Дамаску та Москві кажуть, що ці повідомлення – «сфабриковані». А тогочасний президент США Дональд Трамп написав тоді у своєму твіті, що Росія та Іран несуть відповідальність за «підтримку звірячого Асада».

У річницю цієї хімічної атаки, на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН з питання про хімічну зброю в Сирії, високий представник ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу заявила, що звіт офіційного Дамаска про запаси хімічної зброї та місцях його виробництва, підготований урядом Асада майже вісім років тому, досі залишається неповним.

Ще 19 пунктів, щодо яких ООН та ОЗХЗ мають питання, залишаються невирішеними.

Сирія не надала повного звіту про хімічну зброю

У квітні 2020 року слідчі Організації по забороні хімічної зброї офіційно звинуватили уряд сирійського президента Башара Асада в трьох хімічних атаках в 2017 році.

Після цього Виконавча рада ОЗХЗ зажадала, щоб Сирія надала детальну інформацію. Коли цього не сталося, Франція, від імені 46 країн, в листопаді представила проект рішення про позбавлення Сирії «прав і привілеїв» в ОЗХЗ.

Це питання буде розглядатися на засіданні 193 держав-членів ОЗХЗ, яке відкривається 20 квітня в штаб-квартирі організації в Гаазі.

Посол Сирії в ООН Бассам Саббаг і заступник російського посла Дмитро Полянський повторили позицію офіційного Дамаска, що «уряд Асада рішуче виступає проти застосування хімічної зброї і не володіє нею».

Полянський звинуватив ОЗХЗ в порушенні принципу консенсусу і створенні «нелегітимною Групи з розслідування і ідентифікації», яка допустила безліч помилок, коли вона звинувачувала Сирію у використанні хімічної зброї.

Вперше офіційний Дамаск визнав наявність хімічної зброї у Сирії у липні 2012 року.

За оцінками ООН, запаси хімічної зброї у Сирії до початку громадянської війни сягали тисячі тонн. У Сирії діяли п'ять заводів з виробництва зарину, іприту, VX і інших його видів нервово-паралітичних речовин.