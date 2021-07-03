Сирійські курди передали Росії 20 дітей із таборів угруповання «Ісламська держава»

Адміністрація сирійських курдів передала російській делегації для репатріації ще 20 дітей, які утримувалися в таборах угруповання «Ісламська держава».

Діти, народжені російськими громадянами, пов’язаними з екстремістським угрупованням, були передані російській делегації 3 липня, заявила фактична автономна адміністрація на північному сході Сирії.

Наразі кампанія з репатріації дозволила повернути до Росії 205 людей.

Курди утримують близько 10 тисяч імовірних бійців «Ісламської держави». Десятки тисяч іноземних жінок та дітей, пов’язаних з екстремістською групою, утримуються в окремих таборах на північному сході Сирії в жахливих умовах.

Курдська влада та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) звернулися з пропозицією про репатріацію до 60 країн, з яких прибули бойовики «Ісламської держави» та їхні родичі.

Частина країни, зокрема, Німеччина та Нідерланди, репатріювали громадян, які воювали разом із джигадистами.

Але багато країн забрали додому лише дружин та дітей, які живуть у таборах, – через побоювання щодо повернення додому радикалізованих колишніх бойовиків.