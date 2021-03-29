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30 березня 2021, Київ 01:11
Новини | Коронавірус

Косово стало останньою країною Європи, яка почала вакцинацію від COVID-19

За словами Курті, він хотів показати приклад, який заохотив би людей вакцинуватися

Косово стало останньою європейською країною, де почалася кампанія з вакцинації від COVID-19 – 29 березня щеплення зробив прем’єр-міністр Альбін Курті.

Політик отримав вакцину в прямому ефірі після того, як його країна отримала партію з 24 тисяч доз препарату AstraZeneca в рамках програми COVAX.

За словами Курті, він хотів показати приклад, який заохотив би людей долучатися до кампанії. У спортзалі в столиці Приштині, де його вакцинували, вишукувалася черга медиків, щоб отримати щеплення.

Першою партією влада Косова планує вакцинувати близько 11 тисяч лікарів та медичних сестер, а також людей старше 80 років.

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«Своїм прикладом я заохотити всіх громадян зробити щеплення та відмовитися від дилем щодо переваг вакцини. Вакцини необхідні, адже ми стикаємося з важкою пандемією», – сказав Курті журналістам.

З початку пандемії в Косово, одній з найбідніших країн Європи, було зареєстровано 88 754 випадки зараження коронавірусом та 1 844 смерті. За минулу добу від COVID-19 померли четверо людей, виявили 774 нових хворих.

Балканська держава із населенням 1,8 мільйона людей отримає загалом 100 800 доз вакцини за схемою COVAX.

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Минулого тижня кілька сотень косоварських медиків отримали щеплення в Албанії.

Косово веде переговори з Pfizer щодо придбання доз препарату проти COVID-19 від цієї компанії, але домовленості наразі не досягнуто.

27 березня Європейський Союз оголосив, що Західні Балкани отримають від Європейського Союзу 650 000 доз вакцини Pfizer.

Підприємці Західних Балкан приїхали вакцинуватися до Сербії (відео)
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Підприємці Західних Балкан приїхали вакцинуватися до Сербії (відео)

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