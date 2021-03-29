Косово стало останньою країною Європи, яка почала вакцинацію від COVID-19

Косово стало останньою європейською країною, де почалася кампанія з вакцинації від COVID-19 – 29 березня щеплення зробив прем’єр-міністр Альбін Курті.

Політик отримав вакцину в прямому ефірі після того, як його країна отримала партію з 24 тисяч доз препарату AstraZeneca в рамках програми COVAX.

За словами Курті, він хотів показати приклад, який заохотив би людей долучатися до кампанії. У спортзалі в столиці Приштині, де його вакцинували, вишукувалася черга медиків, щоб отримати щеплення.

Першою партією влада Косова планує вакцинувати близько 11 тисяч лікарів та медичних сестер, а також людей старше 80 років.

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«Своїм прикладом я заохотити всіх громадян зробити щеплення та відмовитися від дилем щодо переваг вакцини. Вакцини необхідні, адже ми стикаємося з важкою пандемією», – сказав Курті журналістам.

З початку пандемії в Косово, одній з найбідніших країн Європи, було зареєстровано 88 754 випадки зараження коронавірусом та 1 844 смерті. За минулу добу від COVID-19 померли четверо людей, виявили 774 нових хворих.

Балканська держава із населенням 1,8 мільйона людей отримає загалом 100 800 доз вакцини за схемою COVAX.

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Минулого тижня кілька сотень косоварських медиків отримали щеплення в Албанії.

Косово веде переговори з Pfizer щодо придбання доз препарату проти COVID-19 від цієї компанії, але домовленості наразі не досягнуто.

27 березня Європейський Союз оголосив, що Західні Балкани отримають від Європейського Союзу 650 000 доз вакцини Pfizer.