Зеленський: Україні потрібно розробити систему «паспортів вакцинації»

Україні потрібно розробити систему «паспортів вакцинації» і збільшувати колективний імунітет від COVID-19, заявив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

«Ці «паспорти» вже розробляються і країнами Європейського союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної «паспортизації», також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19», – цитує Зеленського його пресслужба.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу відображати «паспорти вакцинації», коли це буде необхідно, додав він.

Під час наради у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відсьогодні вже мають працювати понад 1200 пунктів вакцинації. Також очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тисяч доз вакцини AstraZeneca і 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення, йдеться в повідомленні.

Крім того, в пресслужбі президента повідомили, що тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю вакцин.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на нараді, що на даний час в Україні зареєстровано 316 тисяч 777 активних хворих на COVID-19. На першому місці за цим показником місто Київ, на другому – Одеська область, на третьому – Львівська.

За його словами, в «червоній» зоні сьогодні перебувають 10 областей і місто Київ, Херсонська область – єдина в «жовтій» зоні, решта областей – у «помаранчевій». П’ятий тиждень поспіль фіксується зростання кількості госпіталізацій, сказав очільник уряду. За його словами, наразі завантажено 44 369 ліжок із 75 158.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що Україна видаватиме міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні 24 лютого щеплення отримали майже 200 тисяч людей. До листа очікування вакцинації записались понад 360 тисяч.

Протягом 28 березня в Україні виявили 8 346 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували 3 129 людей, одужали – 2 875, померли 178 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 652 409 людей, 32 132 – померли.