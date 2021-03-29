За суботу та неділю в Києві вакцинувались 410 осіб, повідомив Радіо Свобода начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров’я КМДА, координатор з вакцинації у столиці Василь Животенюк.

«Працювало в суботу сім бригад мобільних і чотирнадцять пунктів щеплень, разом 390 вакцинованих. А в неділю працювала одна мобільна бригада Святошинська і Дарницький «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1», двадцять вакциновано. Медикам не важко, вони згодні були виїхати, але питання – куди виїжджати. Усі заклади, куди вони дзвонили в неділю – приватні, відомчі, які залишились невакциновані, – на неділю відмовились», – сказав Животенюк.

Україна з 19 березня реалізує другий етап вакцинації, і якщо найближчим часом не оголосять третій етап – темпи вакцинації в столиці за тиждень можуть піти на спад, прогнозує ккординатор.

«Дарницька бригада вже тиждень по всьому Києву літає, бо там уже нема кого вакцинувати в рамках тих етапів, які визначено. Дніпровська бригада вже три дні працює, переважно, за межами свого району. Дозволили вакцинувати соціальних робітників в рамках другого етапу – в Дніпровському районі знайшлось троє, і все», – пояснює Животенюк.

Від сьогодні в Києві діють 85 пунктів вакцинації замість 302, як це було на минулому тижні, каже він. Навантаження на них мінімальне, адже залишилось небагато охочих провакцинуватись із категорій населення, які передбачені на перших двох етапах вакцинації. Тому у другій половині дня понеділка в Києві матимуть шанс вакцинуватись публічні особи, пояснює Животенко.

Дорожня карта вакцинації передбачає 5 основних етапів.

перший забезпечує вакцинацію людей із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією;

другий (Україна зараз на цьому етапі) – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

третій – люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

четвертий – люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

п’ятий – решта, тобто дорослі від 18 років, які не увійшли до пріоритетних груп.

Протягом 28 березня в Україні виявили 8 346 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували 3 129 людей, одужали – 2 875, померли 178 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 652 409 людей, 32 132 – померли.