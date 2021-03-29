У МОЗ пояснили, чи будуть обмеження у вакцинації громадян, які не записалися до листа очікування

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що обмежень у вакцинації від COVID-19 громадян, які не записалися до листа очікування, не буде.

«Нас часто запитують, що якщо людина відсутня у списку очікування, чи буде це обмеженням для її вакцинації при настанні відповідного етапу для її цільової групи. Тобто, якщо ви не записалися, чи вакцинують вас, коли настане ваша черга. Ні, це не буде для вас якимось обмеженням. Але я б радив для того, щоб пришвидшити цей процес, бути в цьому списку», – повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

За його словами, найчастіше до листа очікування вакцинації записуються люди віком від 21 до 39 років, найрідше – понад 80 років.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні 24 лютого щеплення отримали майже 200 тисяч людей. До листа очікування вакцинації записались понад 360 тисяч.