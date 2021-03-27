Міністр Степанов: «Дискредитація вакцини – це диверсія проти свого народу»

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов за жорсткі заходи щодо дотримання карантину , каже інакше ситуація з коронавірусом буде ще більше ускладнюватись. В тому, що Україна майже вдвічі відстає від плану вакцинації вважає винними деяких політиків.

Що міністр робить, щоб вивести медицину з коми? Коли вакцину можна буде придбати в аптеці, кому щеплення протипоказані і звідки взялась куртка за 620 тисяч? Про все це і більше в Суботньому інтерв’ю міністра охорони здоров’я України Максима Степанова для Радіо Свобода.

Інна Кузнецова: Ситуація із поширенням коронавірусу погіршується. І якщо восени, в листопаді, хворих реєструвалася приблизно така ж сама кількість, як і на сьогодні, то ліжок було заповнено менше, у двічі менше людей було на апаратах ШВЛ, менше було тяжких хворих і менше було смертей. Цього тижня реєструється щодня понад 300 смертей. З чим це пов’язано? Чому такий важкий перебіг хвороби?

– Якщо ми подивимося на абсолютну кількість заповнених ліжок, то в нас в листопаді максимально було близько 30 тисяч, на понеділок ми мали 36 600 заповнених ліжок в наших лікарнях.

«Британський штам» коронавірусу розповсюджений по всій країні

Це зовсім інший штам вірусу. Про це ми попереджали і почали говорити відразу, як тільки він в нас був зареєстрований. Це «британський штам» вірусу, який вже розповсюджений по всій країні. І більша кількість людей заражається на цей вірус, він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він достатньо агресивний. Тобто велика кількість людей хворіє саме важко, дуже швидко розвивається хвороба. Більш того, змістилася по віку. Якщо раніше важкий перебіг хвороби ми бачили в людей, які були старші за 60 років, то зараз це і 40 років, і в проміжку між 30-а і 40-а роками.

– Лікарі вже говорили, що називають новий штам «українським» або «західноукраїнським». Дехто каже, що пов’язано це з курортом «Буковель», який не закрили вчасно, звідти, мовляв, це прийшло. При чому говорять це епідеміологи. Наскільки це відповідає дійсності?

– Воно дійсно пішло з західної України. Ми це могли побачити, що вперше в Івано-Франківській області почалася дуже напружена ситуація і різке зростання хворих на COVID і, як наслідок, збільшилася кількість госпіталізованих.

– То чи не варто було зачинити «Буковель» на місяць раніше?

– Справа в тому, що, як тільки зайшла Івано-Франківська область в «червоний» рівень, ми відразу його зачинили. Але окрім ліквідації цього каталізатору, скажемо так, в майбутньому, дуже важливо робити ще і всі інші заходи.

– Які саме?

– Це заходи безпеки. Ми неодноразово наголошували, що нас чекає достатньо важкий період. Я, по-моєму, почав це говорити ще в січні, коли в нас цифри ще були на мінімумі, що нас попереду чекає зростання. Це природне зростання. І воно відбудеться. Більш того, було зрозуміло...

– Тобто зробити нічого не можна?

– Ну, як не можна? Просто дотримуватися... Тобто неможливо сьогодні дотримуватися заходів, а завтра не дотримуватися, сьогодні дотримуватися, а завтра не дотримуватися і отримати результат. Так не буває.

– Якщо в Німеччині локдаун, то там штрафи. Якщо людина вийшла на вулицю без маски, то її оштрафують на 150 євро дуже швидко. В Україні цього ніхто не дотримується. Тобто нічні клуби працювали вночі, в кав’ярнях, в ресторані не ходив в масці. Тобто все це було. Чи обговорювали ви з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим питання штрафів?

Дотримання карантину потрібно контролювати, потрібно – штрафувати

– Ці штрафи були введені. І це було зроблено за ініціативи МОЗ. Те, що стосується питання посилення контролю, то я про це наголошую в постійному режимі. Ну просто в постійному режимі! Тому що я є тією людиною, до якої потім приходять і говорять: а в нас немає ліжок! Потрібно контролювати, потрібно штрафувати. Я за жорсткі, справедливі заходи.

– Радіо Свобода писало неодноразово запити до Національної поліції з питанням, скільки людей було оштрафовано, який розмір штрафу. Ми не отримали жодного разу конкретної відповіді. Чи отримували ви такі відповіді на свої запитання?

– Вони звітують щодо кількості штрафів. Я просто зараз не пам’ятаю цифри. Тобто вони збільшуються.

Щодо незакритих, умовно кажучи, підпільно працюючих ресторанів, то, звичайно, ми всі з вами знаємо, що це є. Періодично МВС їх виловлює, показово демонструє. Потім вони іноді знову починають працювати. Я за те, щоб більш жорстко до цього ставилися. І не просто більш жорстко, а щоб це обов’язково розповсюджувалося на всіх.

– Не далі, як позавчора одна моя колега отримала повідомлення у закритий чат з тренажерного залу: «Ми працюємо».

– Що вона з ним зробила?

– Ну, що вона могла з ним зробити?

– Що зробив би громадянин Німеччини з цим повідомленням? Правильно! Він відправив би відразу в поліцію. Відразу! І потім поцікавився б...

– Ви думаєте, що реакція буде, якщо Радіо Свобода подавало три запити в Нацполіцію стосовно штрафів і не отримало жодної конкретної відповіді?

– Я ж кажу, що зробив би. Тобто це ж питання такого загального сприйняття. Питання контролю просто не належить до питання МОЗ.

– Точно не належить до вашої особистої відповідальності те, що призначають лікарі, конкретна Ганна Іванівна чи Ольга Петрівна, чому вона призначає антибіотик тоді, коли він не потрібен. Але контроль за протоколами і ознайомлення з цими протоколами лікарів – ваша відповідальність . Чому лікарі не отримуються протоколів?

– Це питання, яке ми починаємо впроваджувати в цьому році. Це саме дотримання стандартів і індикаторів якості лікувального процесу. Тому що до цього року цього в Україні не існувало. Тобто є національний протокол, якого повинні всі дотримуватися, бо від цього залежить якість лікування не тільки по COVID. Це стосується безлічі питань. І ми в цьому році починаємо впроваджувати це, в тому числі різними стимулюючими інструментами щодо якості надання медичної допомоги.

– Зарплата лікарів мізерна. Але, можливо, лікарі, які призначають ліки, які не потрібно призначати, повинні нести за це відповідальність?

Не може лікар отримувати зарплату меншу, ніж касир у супермаркеті

– Для того, щоб вимагати, нам потрібно залишити в минулому ту жебрацьку зарплату, яку отримують наші медичні працівники. Зараз я беру всіх медичних працівників, у тому числі і медичних сестер, і лікарів, і молодший медичний персонал. Бо без усіх цих ланок неможливе надання медичної допомоги. Ну, не може лікар отримувати зарплату менше, ніж касир в супермаркеті.

– Добре. Ви приходите до прем’єр-міністра, до президента і говорите: треба підвищувати зарплату. Що вони вам відповідають?

– У мене була достатньо жорстка позиція щодо бюджету на 2021 рік в минулому році. Я як член уряду не голосував на уряді за ці показники, тому що те, що було за нашими розрахунками, було набагато більшим. Ми отримали той бюджет, який ми отримали. І це вже залишилося в минулому.

Які ж дії ми зараз робимо як МОЗ, що ми хочемо зробити? По-перше, я вважаю, що в нас в державі має бути встановлена мінімальна зарплата медичного працівника, яка повинна бути прив’язана до прожиткового мінімуму. Так як це встановлено, наприклад, для працівників прокуратури. Або для представників інших правоохоронних органів.

– На коли це можна чекати?

– Зрозуміло, що саме запрацювання цієї норми може відбутися тільки з початком нового року. Тобто я хочу, щоб було прийняття в цьому році, але щоб воно було застосоване з 1 січня наступного року.

Наступне питання. Для того, щоб забезпечити і високу зарплату, і в той же ж час і стандарти надання медичної допомоги, які не тільки складаються з роботи лікаря, а це і обладнання, і лікарські засоби, які в повному обсязі повинні бути враховані, це те, що має назву «чесний і обґрунтований тариф». Не зважаючи на те, що ми деякі тарифи підняли у 2,5-3 рази в порівнянні з тим, що було рік тому... Наприклад, екстрена медична допомога. У нас тариф, так звана капітаційна ставка, яка розраховується на одного мешканця регіону, коли я прийшов на посаду з 1 квітня минулого року, була 116 гривень на одну людину. Зараз в нас 238 гривень. Але 238 гривень – це без коефіцієнтів по COVID. Мінімально, що може бути на одну область, якщо там взагалі практично немає COVID, реєструються 10 випадків на місяць, то це буде 250 гривень на одну людину. І так по всіх складових. І ми будемо намагатися ще підвищувати ці тарифи.

Але вже всім зрозуміло, що треба застосовувати нові джерела наповнення загального бюджету нашої медицини. Бо виключно за кошти державного бюджету це, мабуть, можемо ще довго битися.

– Продовжуючи питання сімейних лікарів і призначень. Мова зараз піде не про сімейного лікаря, але про досить відомого лікаря, який каже: «Кожна колгоспниця хоче, щоб їй призначили D-димер. Вибачте, якщо не призначати подібні аналізи, а призначати ліки без аналізів, то не призведе це ні до чого хорошого.

Дороговартісні ліки «Ремдесивір», «Тоцилізумаб» і «Імуноглобулін» закуповуємо централізовано, щоб у лікарнях вони були

– Ми проводили під моїм керівництвом групу за нашими національними протоколами, вносили там відповідні зміни. Це наші клінічні протоколи, по яких безпосередньо відбувається процес лікування хворих на COVID-19. У тому числі піднімали питання щодо можливостей наших лікарень проведення певних лабораторних досліджень і необхідний мінімум, який потрібен для призначення того ж «Ремдесивіру» або ж «Тоцилізумабу», або гормональної терапії, щоб це було достатньо чітко визначено. Наприклад, С-реактивний білок повинен бути, без нього неможливе будь-яке застосування певних лікарських засобів, бо ти просто сліпий, ти не можеш цього зробити. Ми ввели це в обов’язкову умову.

Але коли ми призначаємо, вписуємо те чи інше дослідження, то ми повинні зробити так, щоб це дослідження було доступним. Бо в нас теж є таке бажання, щоб будь-яка районна лікарня спокійно могла би зробити як будь-яке лабораторне, так і інструментальне дослідження. Але ж ми знаємо, яка в нас ситуація. Наприклад, комп’ютерна томографія. В нас на всю країну на 1 січня 2020 року було 305 комп’ютерних томографів.

– На 1 січня 2021 року?

На 1 січня 2020 року було 305 комп’ютерних томографів, протягом року купили ще 161

– Ми купили 161 комп’ютерний томограф. Це тільки те, що купила держава. 305 і ми купили ще 161 комп’ютерний томограф, який буде встановлений. Плюс приватно ще хтось докуповував.

До речі, щодо використання комп’ютерного томографу безпосередньо при діагностиці COVID-19, то жодна країна світу в такий спосіб і в такій кількості дослідження на комп’ютерному томографі не проводить. Вони користуються УЗД. І ми ці протоколи, мені здається, ще влітку проводили.

– До речі, а чому в Україні так важко зробити УЗД легень? Це практично нереально.

– Ніхто не користувався цим до цього. Тобто це ж не нереально з точки зору можливостей апарату, а з точки зору досвіду. Саме для цього ми розробили відповідні тренінги, курси, онлайн-курси.

– Місяць, як Україна вакцинується. Вакциновано менше 200 тисяч населення. Нібито завершився перший етап вакцинації, перейшли до другого. Чи можете ви назвати цей перший етап успішним?

Відстаємо в 1,8 разів від плану вакцинації

– Ми не завершили перший етап. Ми одночасно йдемо. Ми це передбачали відразу, що ми будемо розгортати разом перший і другий етапи. Ми відстаємо майже в 2 рази, трішечки менше, в 1,8 разів від того плану, який ми намітили (з вакцинацією – ред.).

– Чому це відставання відбувається?

– Це питання саме організації роботи. Що я маю на увазі? Наприклад, коли ти ставиш питання заздалегідь, що ви повинні відкрити 23 пункти щеплення.

Що таке пункт щеплення? Це сімейні лікарі, де буде відбуватися безпосередньо вакцинація проти COVID-19. В ці 23 пункти щеплення завозиться вакцина. Тобто ми з вами розуміємо, що організувати цей процес не складно. Але коли з 23-ох відкрили чотири!

– Чому?

– Там якісь... Вони мені називали зараз такі причини, що мені аж соромно...

– Вони ж називали. Їм не було соромно.

– Там – не встигли, а там – в нас не було бажаючих, а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця, не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+, а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати, а в нас дала збій система – ми не змогли відвантажити вакцину. Там купа всякого абсурду!

– На Київщині соціальним працівникам почали робити вакцинацію. Я знаю конкретний приклад, коли соціальним працівникам рекомендували зробити спочатку тест на антитіла. Індекс антитіл – 9. Сказали: а навіщо вам вакцинація? Потрібна людині вакцинація чи ні в такому випадку?

– Потрібна. А можна, користуючись нагодою, конкретне прізвище людини, яка таку пропаганду робить?

– Я думаю, що ми вам передамо цей конкретний приклад.

– Так. Я вас дуже прошу.

Я збираюся достатньо жорстко реагувати. Я вже дав подання на деяких голів ОДА щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директорів департаментів охорони здоров’я, бо саме вони є відповідальними в області, на заміну координаторів з вакцинації, які ці департаменти дали призначити.

Тобто кожна область – ми відразу сказали, що у вас є директор департаменту, який відповідає за програму вакцинації охорони здоров’я на території регіону, і у вас є виділений координатор з питань вакцинації, який нічим більше не займається, тільки координує всю цю діяльність, тобто те, куди вакцини передати, куди відправити мобільну бригаду, порахувати кількість людей в тій чи в іншій лікарні, щоб всі заявки щодо вакцинації були відповідно враховані.

Більше того, враховувати такі нюанси, що, наприклад, приїхали в медичний заклад, вакцинували 87 людей, пройшов тиждень, а з цього закладу ще 20 людей вирішили вакцинуватися, то їх треба вакцинувати, бо медичні працівники хочуть вакцинуватися.

– А як взагалі бути з сільською місцевістю? Бо це колись, на потім?

– У сільській місцевості ми так само вакцинуємо.

– Але там точно немає 20 медичних працівників?

– Так а для цього є сімейні лікарі. Для цього ж ми відкриваємо пункти вакцинації. Тобто коли ми говоримо про сімейну медицину, яка знаходиться в сільській місцевості, для цього відкривається пункт щеплення в сімейного лікаря, щоб вони вакцинували спочатку всіх своїх працівників, а потім почали вакцинувати, умовно кажучи, 80+.

Відразу, що таке вакцинувати всіх своїх працівників? Це день. Тому що зараз нас хтось почує, думають, що це... Ну, працює в тебе 20 людей. Ну, що їх вакцинувати?

– Це недовго. Але, з іншого боку, кажуть про те, що навіть в Києві не всі медичні працівники хочуть це робити, тому що вони не довіряють тій чи іншій вакцині, і їх, мовляв, змушують.

Це провалена робота комунікаційна чи щось інше? Бо у The New York Times була стаття про провал роботи з вакцинуванням в Україні. І там згадувалося, що ви говорили про політичний вплив.

Антивакцинальну вакханалію влаштували деякі політики

– Я вважаю, що ту антивакцинальну вакханалію, яку влаштували в тому числі наші деякі політики, що змушує нас робити контрзаходи, не просто проводити комунікаційну кампанію з вакцинації, розповідати громадянам, які десь сумніваються, що вакцинація – це корисно, що вакцинація – це дорівнює життю, тобто замовляти (те, що ми робимо) соціальну рекламу, показувати це, максимально пропагувати вакцинацію, ми ще повинні боротися з фейками і з міфами.

Якщо хтось думає, що не буде дискредитації вакцини Pfizer, вони глибоко помиляються

Коли колишній президент країни виходить і на всю країну робить заяву, що те, що привезли... (я поважаю ваш канал, навіть не можу назвати те слово, яким він назвав вакцину), то скажіть, будь ласка, як воно вкладається в загальну логіку того, що зробіть, будь ласка, вакцинацію.. Тобто дискредитація вакцини. Звідки взялася історія під назвою: я хочу такою-то вакциною вакцинуватися?

– Звідки взялася така історія?

– Ми сказали, що перший контракт, який ми уклали, це на китайську вакцину Sinovac. Що таке китайська вакцина Sinovac? Туреччина вакцинується, сам Китай, Індонезія, решта країн. Це гарна, класна вакцина, інактивована вакцина, яка випускається компанією, акції якої котуються на біржі NASDAQ, велика, потужна компанія китайська, яка виробляє класну вакцину. Більше того, Китай на відміну від решти країн – це країна, яка майже перемогла COVID-19. Подивіться, яка там кількість хворих.

– Добре. А чому китайську вакцину не закуповує Європа?

– Зараз. Одну хвилиночку. Тепер подивимося, що відбувалося з дискредитацією китайської вакцини. Потім ми оголосили, що ми уклали контракт з AstraZeneca, яка буде вироблятися на Serum Institute. Почекали, перегрупувалися, потім почалася масована кампанія, що це не таке, що ви просто гидоту привезли. Ну, звичайно, кількість людей починає знижуватися, коли вони такі заяви роблять.

ся – вони і там щось знайдуть. Скажуть: етикетна не така, ми бачили – там етикетка була інша, не на тому заводі її виготовляли, нам продали не те, що потрібно.

– Я знаю, що ви просили міністра закордонних справ, коли він спілкувався з міністром закордонних справ Китаю, допомогти з купівлею Sinovac. Правда? Чи зверталися ви до міністра закордонних справ з питанням поговорити з паном Блінкеном, коли він спілкувався з ним, про купівлю Pfizer.

– Ми зв’язані дуже сильними конфіденційними угодами. Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року.

Дуже важлива деталь, яку я вже декілька разів пояснював. Якщо в мене стояло би завдання, починаючи з літа, просто укласти угоди, в цьому не було проблеми. Тобто уклали угоду, термін поставки – четвертий квартал 2021 року. Це раніше всього, що нам давали.

Зрозуміло, що мене як адекватну людину це не влаштовувало. Повністю не влаштовувало. І ми наполегливо тиснемо для того, щоб ті терміни поставок, які ми хочемо, щоб вони зсунулися. Ми так дотиснули AstraZeneca, почали її отримувати і Sinovac, те, що ми почали отримувати. Більше того, ми завжди говорили, що ми розпочнемо в лютому, в березні вакцинацію. У нас нічого не змінювалося. І так само буде і по цих вакцинах.

– Тобто можна очікувати на Pfizer, на Moderna, на Johnson & Johnson?

– Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі. У мене таке відчуття, коли всі говорять, хочуть певні вакцини, багато ж людей, 90% (і я розумію це) не можуть сказати, чим вони навіть відрізняються. Ну просто... Чому?

– Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, пише, що «постачання наступної партії вакцини AstraZeneca CoviShield до України може бути відкладено на певний термін. Причина – інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини в нашій країні.»

Україна має отримати ще 1,5 мільйони доз вакцини AstraZeneca

– У нас є зараз є контракт, в якому проплачені відповідно кошти, ми повинні отримати ще 1,5 мільйони доз вакцини AstraZeneca CoviShield. У нас дійсно є зараз труднощі щодо отримання дозволу на експорт від уряду Індії. Це перша частина.

І друга частина. Відразу, як ми сюди привезли вакцину, вся та масована дискредитація вакцини, яка почалася, вона ж була не тільки для внутрішнього користування, наші політики, у тому числі одного, з яких я згадував, те, що вони влаштували, я вважаю, що це повна диверсія по відношенню до свого народу.

Я вам можу сказати, що я відразу отримав при спілкуванні з Serum Institute повне нерозуміння: що у вас відбувається? Ми – найбільше підприємство світу, яке виготовляє вакцини, більше нас ніхто у світі не виготовляє, ми постачаємо свої вакцини у Великобританію, в Канаду і ще у 140 країн світу. 65% усіх дітей світу хоча б раз у житті отримували вакцину, зроблену на потужностях нашого підприємства. А ви в той же ж час в себе в країні, це є відголоски і в інших країнах, називаєте нашу вакцину такою, яка не відповідає дійсності!

Звичайно, що це впливає. Відразу вони починають робити. Цю «беліберду», яку вони, вибачте, «городять», читають і дивляться не тільки в Україні. У тому числі починають це використовувати. Ну, якщо їм так не потрібна в Україні вакцина, що вони готові говорити, що вона не така, що вона погана. Ну, маємо такі наслідки.

– У твітері користувач з ніком «Вільна людина» пише: «Сільські люди з підозрою на COVID змушені добиратися рейсовим транспортом до пункту здачі тесту на хворобу. Здача тестів раз на тиждень. Можна вистояти кілька годин в черзі з COVID чи без усім разом. Ще минулого року до хворих на тест виїжджала мобільна бригада.».

– За минулий тиждень ми зробили 537 тисяч! За минулий тиждень. Це ПЛР-тести і тест на антиген, який теж є діагностичним методом. Їх всі роблять зараз сімейні лікарі. У тому числі залишилися і мобільні бригади. В сімейного лікаря є відповідний тест. Якщо людина захворіла, вона йде до сімейного лікаря, він йому робить швидкий тест на антиген. Це 15 хвилин часу. Сімейних лікарів ми постійно постачаємо. Ми закупили велику кількість. Будемо далі закуповувати ці швидкі тести.

– Запитання стосовно того, що буде з десятками тисяч громадян з бронхіальною астмою, котрим заборонена будь-яка вакцина? Запитує Олег Мельник.

– Залежить ще від ступеню бронхіальної астми, від заборон в залежності від вакцини. Тобто там є різна заборона. Але дійсно будуть такі громадяни, яким за медичними показами буде заборонено вакцинуватися.

– А які це категорії громадян? З якими хворобами найрозповсюдженішими?

Є громадяни, яким за медичними показами буде заборонено вакцинуватися

– Це залежить повністю від вакцини. Перш за все це люди, які мають серйозні алергії. Тобто ти береш по переліку алергічних реакцій, на що саме алергія, дивишся в анамнез, що вони робили з іншими щепленнями, як вони переносили, не переносили, взагалі не робилися, то вони будуть визначатися.

– Цього тижня в Одеській області померла жінка-військовослужбовець. Це було через два дні після вакцинації. Чи проводиться опитування бодай якесь людей, на що вони хворіють, анамнез? Чи відриваються тромби від чого іншого?

Не встановлено жодного зв'язку між тромбозами і вакциною AstraZeneca – перевірку зробили всі європейські країни

– Мені здається, що вже так, як зв'язок між будь-якими тромбозами і вакциною AstraZeneca, так як вже тут перевірку зробили всі європейські країни, окремо регулятор – Європейська медична агенція, ВООЗ. І не встановлено жодного навіть натяку на зв'язок між вакцинацією і відповідно смертю людини від якихось серцево-судинних захворювань.

Чим більше ми будемо робити вакцинацію, тим більша кількість людей (я маю на увазі в абсолютних цифрах) буде, умовно кажучи, помирати. Якщо людина сьогодні вакцинувалась, а на наступний день у неї стався інфаркт, бо вона мала серйозне серцево-судинне захворювання, то це ж ніяким чином не пов’язано.

Те, що стосується цієї людини, я особисто спілкувався після проведеного розтину з судмедекспертом. Він чітко (а це ж людина, яка несе серйозну відповідальність за свої дії) каже, що і натяку навіть немає ні на які тромбози. Тобто так, це була така гостра серцево-судинна недостатність, яка призвела до смерті людини.

Для нас це питання дуже серйозне. Тому ми, згідно нашого протоколу, розслідуємо кожен випадок смерті, який стався з будь-якою людиною, яка померла впродовж 30 днів після вакцинації. А пам’ятаєте, як тільки почали вакцинацію, наприклад, вакциною Pfizer, про яку ви говорили, що в нас там була, в Норвегії померла така-то кількість людей старше 80-ти років, які були вакциновані Pfizer. Потім це так само було спростовано, що ніякого теоретичного зв’язку немає.

– Цього тижня надходить вакцина Sinovac. За яким принципом буде розподілено, кого вакцинують однією вакциною, а кого іншою? Десь вже в мережах пишуть, що чомусь влада мало пише про те, що ця вакцина надходить.

– Якщо ви подивитеся, що відбувається у світі. Ну, всі зривають поставки! Італія заблокувала експорт вакцини зі своєї країни для Австралії, бо AstraZeneca не виконала відповідні зобов’язання, які вона повинна була виконати. США блокують в себе вакцини, поки вони не вакцинують всіх своїх громадян.

Відразу постає питання: що нам, як нам на це дивитися далі? Це ж може бути не остання епідемія, не останній вірус. Саме тому я наголошую, що ми повинні почати будівництво своїх потужностей по виробництву вакцини, будь-якої вакцини. Це вже питання національної безпеки.

Те, що стосується вакцини Sinovac, то, ще раз хочу наголосити, ми не будемо ставити пріоритет щодо того, що такою вакциною ми вакцинуємо, а такою – ні. Усі вакцини, які зареєстровані на території України, вони всі ефективні, безпечні. Ми можемо спокійно вакцинуватися.

– Дехто запитує, чи можна буде купити вакцину в аптеці за гроші, щоб вакцинуватися іншою?

– Як тільки комерційні компанії привезуть вакцину, то, мабуть, її можна буде купити.

– Тобто це реально?

МОЗ закликає фармкомпанії: привозьте вакцини

– МОЗ, навпаки, закликає будь-які фармкомпанії, які працюють на цьому ринку, якщо у вас з’явиться можливість, будь ласка, привозьте, ми її зареєструємо. Але тільки ті вакцини, які зареєстровані на території країни. Дуже швидко проведемо всі свої процедури, які повинна провести Держлікслужба. І, будь ласка, щоб у нас з’явився ринок. Просто комерційного ринку ще ніде у світі не існує. Це так для ремарки. У жодній країні світу ніякого комерційного ринку немає.

– Ви говорили про те, що локдауну не буде запроваджено повністю по країні. Разом з тим академік Сергій Комісаренко не виключає в інтерв’ю, що такий локдаун буде. І секретар РНБО Олексій Данілов каже, що «у випадку погіршення ситуації в деяких регіонах доведеться закрити всю країну.»

З якою вірогідністю про це можна говорити? І в якому випадку так станеться?

– Якщо регіон потрапляє за показниками до «червоного» рівня, ми його відразу переводимо на «червоний» рівень епіднебезпеки. І, зрозуміло, якщо всі регіони потраплять під «червоний» рівень, то всі регіони перейдуть на «червоний» рівень. І це буде загальноукраїнський карантин.

– Ми з вами говорили про лікарів. У нас є історія лікаря-хірурга Євгена Бакуновського. Він захворів на COVID, коли разом з колегами оглядав новобранців у військкоматі. Потім з’ясувалося, що один із пацієнтів був хворим. Після цього вся бригада лікарів захворіла.

Донька Євгена Бакуновського: Усі, слава Богу, вичухалися. Вони всі здорові. А з моїм татом сталася така біда, що він отримав інвалідність, перша група. Він абсолютно лежача людина. Вони зараз «вставляють палиці в колеса». Я не розумію, по якій причині. Хоча він захворів на роботі, чому є доказ, є акт. А ці гроші йому необхідні для того, щоб його реабілітувати і поставити на ноги.

– Чи є шанс, що він зможе отримати гроші, так як ті лікарі, які працювали в ковідних лікарнях?

– Він зобов’язаний це зробити. Знову ж таки дасте мені координати. Мінсоцполітики цим безпосередньо займається. Я передам міністру...

– Володимир Басов пише: «Хотілося би знати, чому в Харківській лікарні №17 для хворих з COVID родичів просять купувати ліки, вартість яких на один день лікування перевищує тисячу гривень? Де пенсіонеру брати на ці ліки гроші при пенсії 2 200?».

– Я не знаю, що відбувається в лікарні №17 міста Харків на даний момент.

Але все, що стосується лікування хворих на COVID-19, то ми в повному обсязі кожного місяця перераховуємо кошти на лікування всіх без виключення громадян і на всі ліки, які передбачені нашим протоколом лікування.

Окремо є дороговартісні ліки, такі як «Ремдесивір», «Тоцилізумаб» і «Імуноглобулін», які ми у грудні минулого року централізовано закуповували. І зараз знову будемо закуповувати централізовано, щоб він був в лікарнях. Він дійсно дороговартісний, щоб громадяни не купували його.

Мені стало цікаво, я подивлюся, що у лікарні №17 міста Харкова призначають.

– З купи запитань половина стосується курточки. Я вже бачила три варіанти різних. Усі вартістю 620 тисяч гривень. Одна підбита соболем, інша з крокодилячої шкіри. Що це за курточка?

– А покажете мені, щоб я теж...

– Картинки?

– Так. Мені теж цікаво, що це.

Я думаю, що у хворій уяві наших політиків вона дійсно існує. Я ж не думаю, що якась здорова людина може серйозно відноситися до того, що можливо купити одежу за такі ідіотські кошти. З точки зору вартості її. Ну, її не просто у моїй шафі немає. Я вважаю, що це якийсь повний абсурд.

Я розумію, що деякі наші політики, які замовляють такі речі на якихось інтернет-ресурсах, що це почали розповсюджувати, у такий спосіб, мабуть, будуть намагатися вивести мене з рівноваги. Вони забувають, що все ж таки я гарно навчався в медичному університеті, у тому числі те, що стосується психіатрії, у тому числі маю медичну етику з точки зору не...

– Останнє питання пов’язане не з психіатрією, а з реанімацією. Ваша цитата. Ви сказали, що медична система знаходиться «у комі».

– Так.

– Якраз саме рік, як ви на посаді. Що було зроблено для виведення «пацієнта» (в даному випадку медицини) «з коми», її «реанімації»?

– Зроблено багато. Звичайно, завжди хочеться... Звичайно, завжди є незадоволення, тобі вважається, що ти міг зробити ще більше. І це відразу плануєш на наступне.

Ну, перше. Нам все ж таки вдалося не закривати лікарні в нашій країні. Ви пам’ятаєте, що у нас відбувалося в квітні, в травні, коли масово і психіатричні лікарні, і екстрена медична допомога, яких планувалося тоді скорочення. Це головне, що нам вдалося зробити.

Ми суттєво підвищили фінансування системи охорони здоров’я, наших лікарень. Ми запровадили інші підходи щодо формування тарифів. Так, ці всі наші тарифи ще не до кінця обґрунтовані, я маю на увазі, що покривають всі 100% витрат. Але ми точно знаємо, якою дорогою, як ми рухаємося. Простий приклад. Коли я прийшов на посаду, ми сплачували за лікування інсульту просто незалежно від того, який інсульт, 19 тисяч з копійками. Зараз в нас є три ціни, три вартості сплати за інсульт. Трішечки більше 30 тисяч і до 93 тисяч в залежності від методу лікування, такого як тромбоекстракція. А там у тому числі і підтягуємо якось і зарплати, і все решта.

Що не вдалося і що я вважаю одним із головних питань? Реанімувати нашу медицину треба в такий спосіб, щоб там працювали медичні працівники, які будуть віддано виконувати свій обов’язок за достойну зарплату, справедливу.