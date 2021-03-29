МОЗ збільшило кількість регіонів, які входять до «червоної» зони

Міністерство охорони здоров’я України з 29 березня збільшило до 11 кількість регіонів, які входять у «червону» зону епідемічної небезпеки.

До «червоної» зони входять: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

Решта регіонів, крім «жовтої» Херсонщини, віднесли до «помаранчевої» зони епіднебезпеки.

Рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 не перевищено лише у чотирьох областях: Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Херсонській.

Протягом 28 березня в Україні виявили 8 346 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували 3 129 людей, одужали – 2 875, померли 178 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 652 409 людей, 32 132 – померли.