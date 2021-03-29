Коронавірус: за добу в Україні виявили понад 8 тисяч нових хворих на COVID-19

В Україні виявили 8 346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 344 дитини та 140 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби госпіталізували 3 129 людей, одужали – 2 875, померли 178 людей.

Протягом доби провели 39 732 тестування на коронавірус.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) і Житомирській (567) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 652 409 людей, 32 132 – померли.