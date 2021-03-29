У Польщі чекають пік третьої хвилі епідемії COVID-19 на Великодні свята, костели не закриватимуть

Влада Польщі очікує, що пік третьої хвилі пандемії коронавірусу припаде на Великодні свята.

За інформацією міністерства охорони здоров’я Польщі, від початку пандемії у країні захворіли на COVID-19 2 250 991 людей, з них померло 51 884 людей.

Високою є й щоденна статистика захворювань, зокрема, кількість нових інфікованих становить 29 253 людей, зареєстровано 131 смертельних випадків. В суботу, 27 березня, в шпиталях лікувалось від коронавірусу 28 574 особи, тоді як у понеділок, 22 березня, таких було 24 637 людей.

Голова уряду Матеуш Моравєцкий наголосив, що «Польща перебуває сьогодні в найтяжчому моменті пандемії за 13 місяців. Напір третьої хвилі дуже сильний. Ми наближаємось до межі спроможності служби охорони здоров’я. Ми на крок від межі, за якою не матимемо можливості лікувати власних пацєнтів».

На думку міністра охорони здоров’я Адама Нєдзєльского, «динаміка захворювань є постійно вище 20 відсотків», і «на жаль, тут немає жодних позитивних сигналів». Міністр вважає, що «апогей третьої хвилі припаде на період близький до свят».

У зв’язку з новою хвилею захворювань на COVID-19 Союз демократичної лівиці (Sojusz Lewicy Demokratycznej) домагається закриття святинь на Великодні свята. «Ми вимагаємо від прем’єра Моровецького однозначного рішення, щоб у цей найтяжчий момент, в найтяжчий час третьої хвилі, яка інтенсифікується, були костели закритими», заявив депутат Союзу демократичної лівиці Томаш Треля.

Однак уряд Польщі, запроваджуючи нові, більш строгі правила в боротьбі з епідемією коронавірусу, залишив костели та інші місця релігійного культу відкритими за умови дотримання ліміту перебування – 20 кв. м. на особу.