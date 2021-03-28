Коронавірус і Словаччина: прем’єр таки пішов у відставку через «Спутнік V»

Прем’єр-міністр Словаччини Іґор Матович заявив про відставку через політичну кризу, що спалахнула кілька тижнів тому внаслідок таємної закупівлі головою уряду російської вакцини проти COVID-19 «Спутнік V», яка не дозволена до використання в Європейському союзі.

Цієї відставки тривалий час вимагали і опозиційні партії, і дві партії урядової коаліції з чотирьох, і президентка країни Зузана Чапутова.

Як заявив Матович, його має замінити на посаді голови уряду нинішній міністр фінансів Едуард Геґер, який належить до найбільшої коаліційної партії «Звичайні люди і незалежні особистості» (OĽaNO) самого дотеперішнього прем’єра.

Зі слів Матовича випливає, що він надалі сам хотів би бути в уряді міністром фінансів.

Інші політичні сили підтримали крок Матовича. Але на цей момент не відома реакція на його бажання все одно залишитися в уряді однієї з менших коаліційних партій «Свобода і солідарність» (SaS). Ця партія вимагала, щоб Матовича не було в новому складі уряду ні на якій посаді. Інакше ж ця партія погрожувала виходом із нинішньої коаліції.

Матович натомість до нинішньої заяви вимагав для себе як одну з передумов відставки створення для нього в новому уряді нової посади віцепрем’єра у справах боротьби з корупцією. Але врешті він знизив свої амбіції.

Попередніми днями через нинішню кризу подали в відставку вже сім міністрів дотеперішнього уряду.

Кризу в Словаччині спричинила закупівля в Росії вакцини проти COVID-19 «Спутнік V», попри те, що вона не схвалена до застосування в Європейському союзі. Перший її вантаж доставили до Словаччини 1 березня з Росії словацьким військовим літаком.

Цю закупівлю прем’єр і голова МОЗ організували таємно навіть від інших партій коаліції, витративши на її закупівлю і перевезення бюджетні кошти. Коли коаліційних партнерів поставили перед фактом прибуття літаків із російськими вакцинами до Словаччини, вони виступили з різкою критикою такого кроку.

Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Чапутова.

Рішення про таємну закупівлю вакцини в Росії викликало й дипломатичний скандал, коли Матович, бажаючи пожартувати, сказав, нібито пообіцяв Росії в обмін на вакцину Закарпатську область України, територія якої в 1919–1939 роках перебувала у складі тодішньої Чехословаччини. Після критики з Києва голова МЗС Словаччини, а потім і сам прем’єр вибачилися за ці слова.

Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів; нещодавно завершилися її випробування на мишах і морських свинках, які не виявили негативних наслідків.

Вакцину «Спутнік V» у Євросоюзі використовують наразі без схвалення ЄС тільки в Угорщині. Але й там частка щеплень нею становить лише лічені відсотки від загального числа вакцинацій.

У Європі не мають політичних застережень щодо російської вакцини і довіряють опублікованим даним про її ефективність. Але в ЄС заявляють, що потреби в російській вакцині немає, бо вистачить чотирьох уже схвалених на цей час вакцин.

Тим не менше, Європейське агентство медпрепаратів від початку березня здійснює так званий поточний перегляд щодо цієї вакцини на підставі даних, що надходять із різних джерел. Тим часом не відомо, коли її дослідження може бути завершене.

У низці країн Європейського союзу заявляли, що були б ладні використовувати російську вакцину в разі схвалення. При цьому кілька країн висловлювали бажання не купувати її в Росії, а виробляти самостійно, щоб бути впевненими в якості і в дотриманні виробничого процесу, в яких мають сумніви в разі виробництва в Росії.