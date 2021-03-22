ЄС «абсолютно не має потреби» в російській вакцині від COVID-19 – єврокомісар

Європейський союз не потребує російської вакцини від коронавірусного захворювання «Спутнік V», яку Росія намагається просунути на європейський ринок, і може забезпечити необхідний рівень імунітету, використовуючи вакцини власного виробництва, заявив чільний посадовець ЄС.

«Пріоритет вакцинам, виробленим на європейській території», – заявив Тьєррі Бретон, єврокомісар із питань внутрішнього ринку, який відповідає також за вакцини, в ефірі французького телеканалу TF1 21 березня.

«Ми абсолютно не потребуємо вакцини «Спутнік V», – наголосив він і додав: «Росіяни зараз ледь вправляються з її виробництвом, і ми допоможемо їм у другому півріччі, якщо їм це буде потрібно».

Бретон також відкинув думку, що Євросоюзові не вистачить вакцин, у час, коли перебіг щеплення в Європі критикують за надто повільний поступ. «Вакцини в нас не закінчаться, вони надійдуть дуже скоро», – запевнив він.

За його словами, європейські виробники вакцин здатні виробити 300–350 мільйонів доз вакцин (більшість яких вимагають застосування двох доз на одну людину) до кінця червня, і таким чином до 14 липня «ми маємо можливість досягти імунітету на рівні всього континенту».

Організатори просування російської вакцини в світі, які стверджують, що вона вже зареєстрована в 54 країнах (останньою наразі стали, за їхніми повідомленнями, 19 березня Сейшельські Острови) відгукнулися на його слова низкою дописів у твітері. Вони звинуватили єврокомісара в «упередженості» проти вакцини «тільки тому, що вона російська», і в тому, що він «провалив забезпечення» Європи «безпечними й ефективними вакцинами».

«Його коментарі змушують «Спутнік V» не проходити процес схвалення Європейським агентством медпрепаратів, бо Тьєррі Бретон вважає, що з вакцинацією в ЄС усе чудово і «Спутнік V» не потрібен. Чи раді європейці з підходу Бретона?» – мовиться в одному з цих дописів.

Так само 20 березня, ще перед вечірнім виступом Бретона, рішуче проти використання російської вакцини «Спутнік V» без схвалення в Євросоюзі висловився радник президента Чехії Роман Прімула, який раніше був міністром охорони здоров’я цієї країни.

За його словами, такий крок, на який раніше пішла Угорщина, міг мати сенс іще місяць тому, коли вакцин бракувало, але тепер це вже не має сенсу. Якщо ж цю вакцину таки схвалять у Євросоюзі, її можна буде внести в список для замовлень, додав він.

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своїми проросійськими поглядами, вже тривалий час вимагає негайно схвалювати російську вакцину в Чехії й без схвалення ЄС і починати застосовувати її. У зв’язку з цим він домагається відставки чільних посадовців, які могли б надати таке схвалення, але відмовляються робити це, серед них міністра охорони здоров’я – хоча в Чехії президент не уповноважений втручатися в склад уряду. В уряді вимоги Земана відкидають.

Крім того, партія російських вакцин уже перебуває на складах у Словаччині, де її закупівля прем’єр-міністром поза спинами коаліційних партнерів призвела до урядової кризи, вимушеної відставки міністра охорони здоров’я і можливості, що ближчими днями урядова коаліція може розпастися. У Словаччині цю вакцину ще перевіряють; днями завершилися її випробування на мишах і морських свинках, які не виявили негативних наслідків.

Вакцину «Спутнік V» у Євросоюзі використовують наразі без схвалення ЄС тільки в Угорщині. Але й там частка щеплень нею становить лише лічені відсотки від загального числа вакцинацій.

У Європі не мають політичних застережень щодо російської вакцини і довіряють опублікованим висновкам про її ефективність. Європейське агентство медпрепаратів від початку місяця здійснює так званий поточний перегляд щодо цієї вакцини на підставі даних, що надходять із різних джерел. Тим часом не відомо, коли її дослідження може бути завершене.

У низці країн Європейського союзу заявляли, що були б ладні використовувати російську вакцину в разі схвалення. При цьому кілька країн висловлювали бажання не купувати її в Росії, а виробляти її самостійно, щоб бути впевненими в якості і в дотриманні виробничого процесу.