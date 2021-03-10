Чехія: уряд і опозиція відкинули претензії президента Земана до голови МОЗ через «Спутнік V»

У Чехії і владна коаліція, і опозиція розкритикували й відкинули вимоги президента Мілоша Земана звільнити міністра охорони здоров’я і керівницю регуляторного органу медпрепаратів через їхню незгоду використовувати російську вакцину від COVID-19 без схвалення ЄС.

Як коротко заявив прем’єр-міністр Андрей Бабіш, уряд має інші завдання, ніж тасувати посади, і ніяких персональних змін не планується.

Він також нагадав президентові, що в Чехії, де голова держави має обмежені повноваження, персональний склад уряду є в виключній компетенції прем’єр-міністра.

Опозиційні партії, які теж домагаються відставки міністра охорони здоров’я Яна Блатного за непрофесійний, на їхню думку, підхід до протистояння пандемії COVID-19, заявляють, проте, що така ймовірна відставка не має ніяк стосуватися його ставлення до російської вакцини «Спутнік V». Натомість, критикуючи міністра, вони схвалюють його небажання використовувати цю вакцину без схвалення ЄС.

Опозиція також закидає Земанові, відомому своїми проросійськими поглядами, політизацію питання російської вакцини; це, за їхніми словами, небезпечно і межує з порушенням Конституції країни, а питання вакцин мали б вирішувати фахівці.

Раніше 10 березня Земан виступив із заявою, в якій вимагав звільнення, зокрема, міністра охорони здоров’я Яна Блатного і директорки Державного інституту контролю медпрепаратів Ірени Сторової. Причиною, за його словами, є те, що вони відмовляються дозволити використання в Чехії російської вакцини «Спутнік V» без схвалення регуляторного органу Європейського союзу. Як твердив Земан, обидва посадовці таким чином «несуть пряму відповідальність за смерті чеських громадян від COVID-19».

Із такими заявами він виступив в інтерв’ю інтернет-виданню Parlamentní listy. Це видання, всупереч назві, не має стосунку до парламенту; в Чехії дослідники, правозахисники й політологи заявляють, що воно веде проросійську пропаганду і поширює неправдиві й маніпулятивні повідомлення. Одну з таких критичних оцінок видання оскаржувало в суді, але суд визнав критику обґрунтованою фактами.

У Чехії міністр охорони здоров’я має право надати виняток на право використання медпрепарату без схвалення в ЄС, якщо Державний інститут контролю медпрепаратів дослідить такі ліки і надасть свою рекомендацію.

Але і Блатний, і Сторова заявляють, що не мають наміру робити цього в випадку зі «Спутніком V», і ця вакцина не буде використана в Чехії без схвалення в Євросоюзі. Таку позицію підтримує і прем’єр Бабіш.

При цьому в Чехії, яка, як і інші країни ЄС, потерпає від нестачі схвалених вакцин, не мають політичних застережень проти російської вакцини і вже домовлялися й про можливість її закупівлі в Росії ще до очікуваного схвалення в Євросоюзі – але не її використання до такого схвалення.

Чехія – одна з найбільш потерпілих від пандемії країн ЄС і навіть світу, система охорони здоров’я працює з максимальним навантаженням.

9 березня голова Європейської ради Шарль Мішель звинуватив Москву, а також Пекін, у використанні вакцин у пропаганді. За його словами, ці країни постачають препарати «в обмеженому обсязі», але широко розповідають про це світові.

«Ми не будемо використовувати вакцини для пропаганди. Ми просуваємо наші цінності», – заявив Мішель.

Європейське агентство медпрепаратів зараз розглядає заявку на реєстрацію російської вакцини. Тим часом в Угорщині, де скористалися механізмом винятку на використання, вакцинація російським препаратом і однією з китайських вакцин уже триває.

Також «Спутнік V» доставлений до Словаччини, теж завдяки виняткові від голови МОЗ, але там вакцинація ним поки не почалася.