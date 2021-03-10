У Києві хочуть вакцинувати від COVID-19 публічних діячів, які популяризуватимуть щеплення

Публічні і громадські діячі, які готові власним прикладом популяризувати вакцинацію проти коронавірусної хвороби, можуть заповнити спеціальну анкету онлайн і претендувати на щеплення залишками доз вакцин від COVID-19, повідомили у Департаменті охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

У департаменті наголосили, що зареєстровані таким чином публічні і громадські діячі матимуть право не на пріоритетну вакцинацію, а на щеплення залишками доз.

У КМДА нагадали, що, відповідно до наказу МОЗ від 1 березня, для зниження ризиків невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах, та у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксована відмова від вакцинації, виявлено протипоказання до вакцинації, зафіксована відсутність людей у кількості, що унеможливлює повне використання відкритих флаконів із вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 і може призвести до утилізації залишку вакцини, рекомендується залучати до такої вакцинальної сесії публічних і громадських діячів для популяризації вакцинації і на підтримку комунікаційної кампанії.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

З 1 березня українці можуть записатися в онлайн-чергу на безкоштовну вакцинацію. За перший день це зробили понад 44 тисячі людей.