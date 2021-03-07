На вакцинацію від COVID-19 записалися вже понад 155 тисяч людей – Шмигаль

В Україні на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу записалися вже понад 155 тисяч людей. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр нагадав, що кампанія з запису стартувала 1 березня.

«Кожен охочий менш ніж за 5 хвилин може заповнити заявку через застосунок та вебпортал «Дія» або за допомогою національного контакт-центру МОЗ (0 800 60 20 19)», – написав Шмигаль у фейсбуці.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 7 березня вакциновано 17 037 людей. Протягом минулої доби, 6 березня, щеплення зробили 1 279 людям.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов висловлював сподівання, що до кінця поточного або початку наступного тижня медична система країни вийде на показник 10 тисяч вакцинацій за добу.

Раніше цього тижня Степанов вніс зміни до плану вакцинації, щоб уникнути псування і необхідності утилізації вакцин.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

Національний план вакцинації від COVID-19 складається з п’яти етапів. У першу чергу вакцинуватимуть людей із критичним і високим ризиком інфікування.