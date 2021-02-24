В Україні вже зроблені перші щеплення від COVID-19 – Степанов

В Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції, повідомив 24 лютого на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«У Черкасах у нас уже 10 людей провакциновано. Першим був лікар-реаніматолог Євген Горенко. Так, як ми вже говорили, в нас вакцинація відразу буде планова – не буде просто зробити одне щеплення, і сказати: ось, ми розпочали вакцинацію. В семи регіонах сьогодні розпочинається, повністю згідно із затвердженим нами планом», – відзначив Степанов.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

23 лютого до України прибула перша партія вакцини від COVID-19 вантажним літаком із Індії. Як повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, який її супроводжував, після того, як вантаж розмитнять, вакцина поїде в регіони.

Обсяг першої партії вакцини Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield, становить 500 тисяч доз. Перед прибуттям партії вакцини стало відомо, що Oxford/AstraZeneca (Covishield) вже офіційно зареєстрована в Україні.