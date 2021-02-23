МОЗ: в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield)

В Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19, повідомило вранці 23 лютого Міністерство охорони здоров’я.

«Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила ВООЗ, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський союз й Індія. Вакцина, Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває до України, офіційно зареєстрована», – наголосили в МОЗ.

За повідомленням, Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на реєстрацію до Державного експертного центру МОЗ 15 лютого. В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 і скорочує її до п’яти робочих днів.

У міністерстві додали, що Україна отримала інформацію від глобального механізму COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцин Oxford/AstraZeneca у першому-другому кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників.

«Україна також уклала додаткові прямі контракти на постачання вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) і NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія)», – йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поїхав до Індії, щоб «проконтролювати відвантаження» першої партії в 500 тисяч вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як очікують, вакцини мають прибути в Україну вранці 23 лютого.