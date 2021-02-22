Вакцина з Індії має прибути в Україну вранці 23 лютого – ОП

Партія індійської вакцини CoviShield може прибути в Україну вранці 23 лютого, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Пан Степанов вже повертається з результатами. Він їздив, щоб власноруч проконтролювати завантаження. Вакцина вже на шляху. Я сподіваюся, вона вранці вже буде в Україні. Вона вже в літаку. Але є свій шлях у літака. На жаль, перша ця партія їде не напряму відразу до України, є деякі логістичні проблеми», – сказав Тимошенко 22 лютого під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

Він додав, що вже нині Міністерство охорони здоров’я України опрацьовує з логістами наступні поставки.

«Я думаю, що щотижня Україна або кожні десять днів отримуватиме нову партію цієї вакцини», – сказав заступник голови Офісу президента.

Стосовно постачання вакцин у рамках міжнародної програми COVAX, зокрема вакцини Pfizer, AstraZeneca, Тимошенко зазначив, що їх мали поставити наприкінці лютого, проте відбулася «заміна дат», через що постачання перенесли на початок березня.

20 лютого посольство Індії в Україні повідомило, що найближчим часом в Україну з Індії поставлять перший транш вакцини від коронавірусу CoviShield виробництва Serum Institute India – 500 тисяч доз.

Зазначається, що Україна стане однією з перших країн у світі, яка отримає індійську вакцину в лютому. У посольстві наголосили, що в майбутньому планується поставка більшої кількості вакцини.

Вакцина CoviShield виробляється індійським Serum Institute India за ліцензією Oxford-Astra Zeneca, повідомили у посольстві.

Пізно ввечері 18 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вирушив до Індії за першою партією вакцини від COVID-19.

Президент Володимир Зеленський казав, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

На початку поточного місяця у МОЗ повідомляли, що Україна отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.