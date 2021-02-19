Британія віддасть надлишок вакцини від COVID-19 біднішим країнам – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон пообіцяв віддати надлишки вакцини від коронавірусу, яку закуповує королівство, біднішим країнам. Про це він говорив під час віртуальної зустрічі лідерів «Групи Семи» 19 лютого.

Британія замовила понад 400 мільйонів доз вакцин різних виробників, тому очікується, що чимало їх залишиться після завершення щеплення дорослого населення країни.

Рішення про те, коли і яка частина надлишків буде розподілена, ухвалять пізніше в цьому році, а міністри візьмуть до уваги ланцюжок поставок і необхідність додаткових ін’єкцій восени.

«Наука нарешті бере гору над COVID-19. У всьому світі ми повинні переконатися, що кожен отримає необхідні вакцини, щоб світ разом зміг подолати пандемію», – наголосив Джонсон.

Після зустрічі лідери G7 виступили із заявою, у якій зобов’язалися «активізувати співпрацю в сфері медико-санітарних заходів у відповідь на COVID-19».

Пізно ввечері 18 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що відправився до Індії за першою партією вакцини від COVID-19. Міністр заявив про наміри провести перемовини з компанією Serum Institute of India, яка виробляє вакцини AstraZeneca та Novavax, про додаткові обсяги вакцини.

Президент Володимир Зеленський казав, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

8 лютого Степанов повідомив, що наразі Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.