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19 лютого 2021, Київ 09:15
Новини | Міжнародні

Байден хоче надати 4 млрд доларів на програму вакцинації для бідних країн – ЗМІ

Байден має намір одразу надати 2 мільярди доларів для міжнародної програми COVAX

Президент США Джо Байден хоче надати 4 мільярди доларів на програму вакцинації для більш бідних країн, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на свої джерела.

Білий дім планує анонсувати свої наміри під час зустрічі «Групи семи» на віртуальному саміті й хоче спонукати інші країни на аналогічні кроки.

США мають намір одразу надати 2 мільярди доларів для міжнародної програми COVAX, яка намагається забезпечити чесне постачання вакцин у всьому світі, розповів неназваний чільний американський посадовець.

Ще 2 мільярди доларів Вашингтон має надати впродовж наступних двох років, коли інші країни виконають свої обіцянки.

COVAX – це глобальний проєкт із закупівлі та розповсюдження вакцин щонайменше для найбільш вразливих 20 відсотків у кожній країні.

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