НАТО передасть Україні засоби для боротьби з COVID-19

У середу, 17 лютого, в Україну почали поставляти дезінфікуючий засіб із запасів НАТО для реагування на пандемію. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Загалом планують передати Україні понад 9 тисяч літрів дезінфектанту у відповідь на прохання Києва про міжнародну допомогу в боротьбі з коронавірусною епідемією.

Поставку здійснили під керівництвом Євроатлантичного центру координації реагування на катаcтрофи та влади Латвії.

У заяві НАТО мовиться, що поверхневий дезінфікуючий засіб, вироблений латвійською компанією, буде розподілено до Державної прикордонної служби України та її підрозділів прикордонної охорони на пунктах перетину кордону по всій Україні.

В Альянсі також сказали про намір направити в Україну в найближчі тижні мобільні рентгенівські установки, камери негативного тиску, комбінезони біозахисту та портативні кисневі генератори.

В Україні зафіксовано понад 1,3 мільйона випадків інфікування коронавірусом та понад 26 000 смертей від COVID-19. При цьому в країні досі не почали кампанію з вакцинації.

Уряд чекає поставки вакцин від COVAX, а також препаратів виробництва Pfizer, AstraZeneca та Novavах.