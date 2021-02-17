ВООЗ готова постачати вакцини за програмою COVAX. Що отримає Україна?

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що готова цього місяця разом з партнерами почати постачання вакцин від коронавірусу у межах міжнародної програми COVAX. За цією програмою вакцину має отримати і Україна

«Ми вже маємо все, що потрібно для швидкого розповсюдження вакцин, але нам ще потрібно збільшити виробництво», – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус після оголошення, що організація к понеділок офіційно затвердила вакцину компанії AstraZeneca, яку виробляють в Індії та в Південній Кореї.

Раніше ВООЗ також схвалила використання вакцини Pfizer, але великі надії покладають саме на препарат AstraZeneca, масове виробництво якого дешевше, а постачання простіше, оскільки та вакцина не вимагає надзвичайно низьких температур при транспортуванні і зберіганні.

США, ЄС та деякі інші країни ще на початку пандемії уклали прямі договори про постачання вакцин від розробників і почали масові щеплення у грудні минулого року.

Україна і ще понад 180 держав є учасниками COVAX (Фонду глобального доступу до вакцин проти COVID-19), що має на меті допомогти з отриманням вакцин країнам, зокрема з низьким рівнем доходів, де уряди не змогли самостійно забезпечити імунізацію населення, або потребують додаткової допомоги.

Що отримає Україна?

Оприлюднені COVAX плани передбачають, що на першому етапі для України зарезервовано 2 215 200 доз вакцини AstraZeneca-SK Bioscience, а також 117 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Президент Володимир Зеленський заявляв раніше, що Україна в межах COVAX «гарантовано» отримає 8 мільйонів доз вакцин, але сподівається збільшити ту цифру до 16 мільйонів.

Український уряд на початку лютого окремо оголосив про придбання 12 мільйонів доз вакцин AstraZeneca і Novavax в індійського виробника Serum Institute.

Київ також вів переговори про закупівлю вакцини у китайських розробників, але виключив можливість застосування вакцини російського виробництва.

COVAX планує до кінця червня розповсюдити 336 мільйонів, а до кінця року – 2 мільярди доз вакцин.

В Україні навчають медиків проводити вакцинацію проти коронавірусу

В Україні 15 лютого розпочалися практичні навчання мобільних бригад для імунізації від коронавірусу вакцинами Pfizer-BioNTech та AstraZeneca/Oxford, повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я України.

«15 лютого 2021 року, у Києві розпочався другий етап навчання серед мобільних медичних бригад, які проводитимуть вакцинацію від COVID-19. Перший – онлайн-тренінги – деякі з членів мобільних бригад уже пройшли. Тренінги проводить Центр громадського здоров’я спільно з Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні», – йдеться в повідомленні.

У ЦГЗУ зазначили, що до кінця тижня практичні навчання пройдуть щонайменше по дві мобільні бригади з кожної області.

«Одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша з AstraZeneca. Це дасть змогу оперативно запустити процес імунізації проти COVID-19 по всій Україні, щойно доставлять вакцину», – розповіли в пресслужбі.

Вакцинація проти коронавірусної інфекції COVID-19 розпочнеться наприкінці цього або на початку наступного тижня, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час вебінару з Американсько-українською діловою радою 16 лютого.

Видання Kyiv Post нагадує, що раніше чиновники заявляли про початок вакцинації 15 лютого. Однак країна знову відклала її через «логістичні та бюрократичні проблеми», пояснює міністр Степанов.

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