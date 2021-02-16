Вакцину від коронавірусу AstraZeneсa подали на реєстрацію в Україні – ЦГЗУ

У Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України 15 лютого подали заявку на державну реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я України.

«Учора, 15 лютого 2021 року, у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування», – мовиться в повідомленні.

У ЦГЗУ нагадали, що в цей же день ВООЗ схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дала «зелене світло» на використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу 17 чи 18 лютого.

29 січня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.