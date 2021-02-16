ВООЗ дозволила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування

Всесвітня організація охорони здоров’я дала дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Великобританія вже заявила, що розгляне можливість надання додаткових доз вакцин іншим країнам після вакцинації дорослого населення.

У заяві агентства ООН від 15 лютого йдеться, зокрема, про дозвіл на вакцину AstraZeneca, виготовлену компаніями Індії та Південної Кореї.

Це лише другий такий дозвіл на використання в екстрених випадках, наданий ВООЗ, попередні два були у грудні – на вакцину Pfizer-BioNTech.

Це рішення відкриває можливість доставки мільйонів доз в країни в рамках підтримуваної ООН програми COVAX, що спрямована на передачу вакцин найвразливішим верствам населення по всьому світу.

«Країни, які не мають доступу до вакцин на сьогодні, нарешті, зможуть почати вакцинацію своїх медичних працівників і груп ризику», – заявила заступниця голови ВООЗ з доступу до ліків і товарів медичного призначення доктор Маріанжела Сімао.

Коронавірус у світі на сьогодні вразив понад 109 мільйонів людей і забрав життя 2,4 мільйона. Багато країн ще не навіть не почали вакцинації, зокрема і Україна.

Вакцина AstraZeneca є в основі запасів програми COVAX. Вона дешевша і простіша у збереженні, ніж вакцина Pfizer-BioNTech, яка вимагає зберігання в холодильнику. Обидві вакцини передбачають два щеплення на людину з інтервалом в декілька тижнів.