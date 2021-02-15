В Україні розпочалися навчання мобільних бригад для імунізації від коронавірусу – ЦГЗУ

В Україні 15 лютого розпочалися практичні навчання мобільних бригад для імунізації від коронавірусу вакцинами Pfizer-BioNTech та AstraZeneca/Oxford, повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я України.

«15 лютого 2021 року, у Києві розпочався другий етап навчання серед мобільних медичних бригад, які проводитимуть вакцинацію від COVID-19. Перший – онлайн-тренінги – деякі з членів мобільних бригад уже пройшли. Тренінги проводить Центр громадського здоров’я спільно з Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні», – йдеться в повідомленні.

У ЦГЗУ зазначили, що до кінця тижня практичні навчання пройдуть щонайменше по дві мобільні бригади з кожної області.

«Одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша з AstraZeneca. Це дасть змогу оперативно запустити процес імунізації проти COVID-19 по всій Україні, щойно доставлять вакцину», – розповіли в пресслужбі.

Як додали в ЦГЗУ, під час навчання медичні працівники отримають всю актуальну інформацію, яка необхідна для проведення вакцинації, зокрема:

рекомендації щодо консультування до й після вакцинації;

як вводити вакцину — правильна техніка та місце (для кожного виробника окремо);

як розраховувати потребу у вакцині та ін’єкційних матеріалах;

як безпечно утилізувати використані ін’єкційні матеріали;

надання екстреної невідкладної допомоги в разі необхідності.

Мобільна бригада складатиметься з лікаря, двох медичних сестер, реєстратора і водія. Також навчання проходять медики, які увійшли до резервного складу мобільної бригади. Відповідно до дорожньої карти, на всіх етапах вакцинації проти створять близько 600 мобільних бригад, зауважили у відомстві.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу 17 чи 18 лютого.

29 січня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.