Степанов назвав нову дату, коли Україна отримає вакцину від COVID-19

Україна отримає вакцину від коронавірусу 17 чи 18 лютого, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів, передає агентство УНН.

«Джерела постачання вакцин Pfizer COVAX трішечки затримуються. Щодо вакцини компанії AstraZeneca, згідно з контрактом, укладеним з індійським інститутом Serum Institute, зараз тривають технічні моменти щодо логістики. Тобто 17 чи 18 лютого, я думаю, ми очікуємо вакцину вже в Україні», – сказав Степанов.

За його словами, мобільні бригади для старту першого етапу вакцинування сформовані та повністю підготовлені для негайного початку.

«Ми починаємо мобільними бригадами, які вже сформовані. Загальна кількість мобільних бригад 572. Зараз в нас вже є 347 мобільних бригад – і відразу ми починаємо вакцинацію», – додав міністр.

29 січня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.