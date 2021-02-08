Вакцинацією від COVID-19 цього і на початку наступного року планують охопити 50% населення

В Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половини населення протягом цього і на початку 2022 року, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, це передбачає «дорожня карта» вакцинації. «Ми повинні дати можливість вакцинуватися всім, але 50% у вакцинацію не вірить», – сказав Зеленський.

За словами президента, в Україну надійдуть вакцини від COVID-19 від чотирьох компаній: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах, а перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяця. Про закупівлю російської вакцини не йдеться, додав він.

Зеленський також зазначив, що Україна отримає 10 мільйонів доз вакцини до літа 2021 року.

«Поставлено завдання, що де тільки є вакцини, ми їх беремо», – сказав президент.

Триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» розпочався 8 лютого. На форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема, заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого».

Згідно з урядовим календарним планом безкоштовної вакцинації від COVID-19 першими вакцини отримають 367 тисяч медиків, які борються з COVID-19, та військових із зони Операції об’єднаних сил.

За прогнозами видання The Economist, Україна не матиме широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року.