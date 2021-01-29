Уряд оприлюднив календарний план безкоштовної вакцинації від COVID-19

Кабінет міністрів оприлюднив календарний план безкоштовної вакцинації від COVID-19.

Вакцини мають колоти за таким графіком:

лютий-квітень – 367 тисяч медиків, які борються з COVID-19, та військових із зони Операції об’єднаних сил;

квітень-травень – 1,9 мільйона медиків первинної допомоги та людям віком від 80 років;

травень-червень – 363 тисячі всіх інших надавачів медичної допомоги;

червень-липень – 2,9 мільйона людей у віці 70-79 років;

липень-серпень – 640 тисяч співробітників структури державної безпеки;

серпень-вересень – 2,3 мільйона людей у віці 65-69 років;

вересень-жовтень – 1,4 мільйона працівників сфери освіти;

жовтень-листопад – 2,8 мільйона людей у віці 60-64 роки;

листопад-грудень – 1,7 мільйона людей з «інших категорій».

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». Він наразі не може сказати, яка вакцина приїде першою.

У межах співпраці з COVAX Україна може отримати від 100 до 200 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer.

Крім того, Україна закуповує 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 у китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.