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29 січня 2021, Київ 20:13
Новини | Коронавірус

Уряд оприлюднив календарний план безкоштовної вакцинації від COVID-19

Згідно з планом уряду, першими вакцини отримають 367 тисяч медиків, які борються з COVID-19, та військових із зони Операції об’єднаних сил

Кабінет міністрів оприлюднив календарний план безкоштовної вакцинації від COVID-19.

Вакцини мають колоти за таким графіком:

  • лютий-квітень – 367 тисяч медиків, які борються з COVID-19, та військових із зони Операції об’єднаних сил;
  • квітень-травень – 1,9 мільйона медиків первинної допомоги та людям віком від 80 років;
  • травень-червень – 363 тисячі всіх інших надавачів медичної допомоги;
  • червень-липень – 2,9 мільйона людей у віці 70-79 років;
  • липень-серпень – 640 тисяч співробітників структури державної безпеки;
  • серпень-вересень – 2,3 мільйона людей у віці 65-69 років;
  • вересень-жовтень – 1,4 мільйона працівників сфери освіти;
  • жовтень-листопад – 2,8 мільйона людей у віці 60-64 роки;
  • листопад-грудень – 1,7 мільйона людей з «інших категорій».

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». Він наразі не може сказати, яка вакцина приїде першою.

У межах співпраці з COVAX Україна може отримати від 100 до 200 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer.

Крім того, Україна закуповує 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 у китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

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