Україна домовилася про поставки 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 з китайською компанією – ОП

Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин, повідомляє Офіс президента.

За повідомленням, Міністерство охорони здоров’я після переговорів, які вело з вересня, «на виконання завдання президента Володимира Зеленського» уклало контракт про постачання на територію України «в максимально короткі терміни» вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

В Офісі президента повідомили, що Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин. «Щорічно вона виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені в 34 країнах світу. Компанія розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, включно з пташиним, паротиту. Рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 у кількості 50 мільйонів доз вже ухвалила зокрема Туреччина», – йдеться в повідомленні.

Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, і тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією, додали в ОП. Щеплення буде безкоштовним.

За даними Офісу президента, вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. «Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, ІІІ фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується III фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

На січень наступного року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року, додали в ОП.

Вартість однієї дози вакцини складає 504 гривні.

За умовами договору, перша партія вакцини у кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним із компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського союзу.

В Офісі президента уточнили, що постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким Україні гарантовано отримання восьми мільйонів доз вакцини безкоштовно.

У липні Китай розпочав програму екстреного використання вакцини, спрямовану на працівників критичних сфер та інших осіб із високим ризиком зараження. Станом на середину листопада він щепив близько одного мільйона людей, використовуючи принаймні три вакцини – дві розроблені державною китайською національною групою Biotec (CNBG) і одна – Sinovac Biotech.



Дані про випробування вакцини проти COVID-19, розробленої китайською компанією Sinovac Biotech, різнилися: проміжні дані випробувань на пізній стадії в Туреччині показали, що її вакцина CoronaVac ефективна на 91,25%, тоді як дослідники в Бразилії кажуть, що «постріл» був ефективним на понад 50%.

Раніше про те, Україна веде переговори з Китаєм про постачання вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19, повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада інтенсифікує переговори зі світовими фармацевтичними компаніями й урядами інших країн, щоб прискорити постачання в Україну якісної й перевіреної вакцини від COVID-19.

За словами Зеленського, МОЗ проводить переговори з багатьма західними партнерами: «і Moderna, і AstraZeneca, і з китайськими виробниками, і з європейськими виробниками про постачання вакцини».

В інтерв’ю Радіо НВ головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна може безкоштовно отримати додаткові вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.

Раніше Міністерство охорони здоров’я спільно з Центром громадського здоров’я затвердило загальнонаціональний план вакцинації.

Він передбачає впродовж 2021–2022 років охопити вакцинацією від коронавірусу щонайменше 50% населення України (або близько 20 мільйонів людей).

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що МОЗ розраховує провести першу вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.