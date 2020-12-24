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24 грудня 2020, Київ 12:45
Новини | Політика

Зеленський підписав закон про доступ українців до «якісних вакцин» проти COVID-19

«Зокрема, скорочуються строки затвердження клінічних випробувань і проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби»

Президент Володимир Зеленський підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)», повідомила ввечері 23 грудня пресслужба голови держави.

«Документ створює умови для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних і ефективних вакцин проти COVID-19. Зокрема, скорочуються строки затвердження клінічних випробувань і проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби. Закон сприятиме зменшенню навантаження на вітчизняну систему охорони здоров’я шляхом вакцинації значної кількості пацієнтів у межах клінічних випробувань», – йдеться в повідомленні.

Крім того, документ прискорить вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть клінічні випробування, що позитивно вплине на імідж України, додали в Офісі президента.

Раніше в інтерв’ю Радіо НВ головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна може безкоштовно отримати додаткові вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд «активно працює», щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих восьми мільйонів доз у межах глобальної ініціативи COVAX.


За його словами, «опрацьовується можливість» закупівлі вакцин проти COVID-19 спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком.

«Відповідна робота також ведеться на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин з ЄС. Алгоритм дій узгоджений в рамках всіх гілок влади, і ми по ньому рухаємось», – сказав прем’єр.

Раніше Міністерство охорони здоров’я спільно з Центром громадського здоров’я затвердило загальнонаціональний план вакцинації.

Він передбачає впродовж 2021–2022 років охопити вакцинацією від коронавірусу щонайменше 50% населення України (або близько 20 мільйонів людей).

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що МОЗ розраховує провести першу вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.

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