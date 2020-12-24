Зеленський підписав закон про доступ українців до «якісних вакцин» проти COVID-19

Президент Володимир Зеленський підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)», повідомила ввечері 23 грудня пресслужба голови держави.

«Документ створює умови для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних і ефективних вакцин проти COVID-19. Зокрема, скорочуються строки затвердження клінічних випробувань і проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби. Закон сприятиме зменшенню навантаження на вітчизняну систему охорони здоров’я шляхом вакцинації значної кількості пацієнтів у межах клінічних випробувань», – йдеться в повідомленні.

Крім того, документ прискорить вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть клінічні випробування, що позитивно вплине на імідж України, додали в Офісі президента.

Раніше в інтерв’ю Радіо НВ головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна може безкоштовно отримати додаткові вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд «активно працює», щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих восьми мільйонів доз у межах глобальної ініціативи COVAX.



За його словами, «опрацьовується можливість» закупівлі вакцин проти COVID-19 спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком.



«Відповідна робота також ведеться на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин з ЄС. Алгоритм дій узгоджений в рамках всіх гілок влади, і ми по ньому рухаємось», – сказав прем’єр.

Раніше Міністерство охорони здоров’я спільно з Центром громадського здоров’я затвердило загальнонаціональний план вакцинації.

Він передбачає впродовж 2021–2022 років охопити вакцинацією від коронавірусу щонайменше 50% населення України (або близько 20 мільйонів людей).

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що МОЗ розраховує провести першу вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.