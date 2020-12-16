МОЗ розраховує почати вакцинацію від COVID-19 у лютому – Степанов

Міністерство охорони здоров’я України розраховує провести першу вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року. Як повідомив 16 грудня під час онлайн-брифінгу міністр Максим Степанов, МОЗ веде для цього переговори з компаніями-виробниками вакцин.

«Зараз ми наполегливо працюємо з виробниками, в яких ми будемо закуповувати вакцини. Це всі виробники, які зараз проходять, у тому числі, стадії сертифікації своїх вакцин і пройшли всі клінічні випробування. У нас є всі пропозиції, ми просто їх відшліфовуємо. Ми намагаємося, щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше, тобто щоб перше вакцинування ми розпочали, ми поставили собі за мету – починаючи з лютого наступного року», – сказав він.

Назв компаній, з якими йдуть переговори, міністр не навів.

Степанов додав, що також ініціатива COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19) схвалила заявку України щодо постачання вакцин.

«За попередніми оцінками, перші партії вакцини ми повинні отримати в першому півріччі наступного року, розраховуємо на кінець першого кварталу – початок другого. Це йде за ініціативою COVAX, до якої приєднана Україна. З нашого боку підписані всі необхідні документи. Ми отримали схвалення нашої технічної заявки», – сказав Степанов.

Нещодавно група міжнародних доброчинних організацій заявила, що багаті країни закупили величезні обсяги вакцин від коронавірусу, подекуди ще на стадії розробки, залишаючи людям у бідніших країнах мало шансів на вакцинацію найближчим часом.

Україна названа серед тих, гостро вражених COVID-19 країн, де уряди не змогли укласти суттєвих прямих угод на придбання вакцин із провідними компаніями-розробниками.

Влада України покладається на програму COVAX за участю 189 держав під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я. Українські посадовці кажуть, що у межах COVAX сподіваються отримати 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, що може бути достатньо для щеплення 4 мільйонів людей.

В Україні прогнозували, що масова вакцинація може розпочатися навесні або влітку 2021 року.