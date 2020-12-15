Регулятор ЄС розгляне питання схвалення вакцини від COVID-19 наступного тижня

Європейське агентство з питань лікарських препаратів (EMA) має розглянути питання схвалення вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech, на засіданні 21 грудня. Про це повідомили в агентстві.

Зазначається, що експерти агентства в останні тижні «інтенсивно працювали» над аналізом даних, які компанії представили для отримання дозволу на використання вакцини у Європейському союзі.

Спочатку засідання мало відбутися 29 грудня, однак агентство вирішило перенести його на більш ранню дату. Якщо ж рішення не буде ухвалено наступного понеділка, то до нього повернуться, як і планувалося, 29 грудня.

За даними досліджень, вакцина Pfizer і BioNTech безпечна, її ефективність становить 95 відсотків. Її на цей час уже схвалили такі країни, як Велика Британія, Канада, Мексика, Саудівська Аравія чи Бахрейн.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на 15 грудня виявили понад 73 мільйони інфікованих коронавірусом. Померли більш ніж 1,6 мільйона людей, одужали – 41,4 мільйона.