Усіх американців закликають вакцинуватися від COVID-19: необхідний колективний імунітет

Напередодні початку вакцинаційної кампінії проти COVID-19 у США, призначного на понеділок 14 грудня, влада стурбована результатами соціологічних опитувань. Від чверті до третини американців відповіли, що не хочуть робити щеплення, повідомляє «Голос Америки»​.

Небажання американців вакцинуватись від COVID-19 може стати «надзвичайною проблемою» у США, заявив у неділю, 13 грудня, керівник департаменту Адміністрації США з контролю за харчами та ліками (FDA) доктор Стівен Ган.

За його словами, представники влади зараз працюють над тим, як подолати цю проблему.

Згідно із даними соціологічних опитувань, від чверті до третини американців не хочуть отримувати вакцину від коронавірусу.

Нам треба досягнути колективного імунітету



«Щоб побачити світло в кінці тунелю, щоб подолати пандемію, нам треба досягнути колективного імунітету. Це означає, що нам треба вакцинувати велику кількість людей в цій країні, зокрема і тих, які сумніваються», – сказав доктор Ган в ефірі каналу АБС.

«Це надзвичайна проблема. Якщо подумати, як вийти з цієї пандемії, то ми маємо продовжувати заходи зі зменшення ризиків вже зараз. Це настільки важливо, носити маску і так далі», – додав Ган.

Щоб збільшити довіру до вакцинації від COVID-19, уряд має розповідати людям про вакцину, а також заспокоїти їх «страхи та хвилювання» щодо її використання.

14 грудня – початок масової вакцинації у США

Перша партія вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer / BioNTech надійде вранці в понеділок, 14 грудня, в медичні установи різних штатів.

Адміністрація США затвердили цю вакцину для екстреного використання 11 грудня і стали шостою країною, що схвалила цю вакцину після Великої Британії, Канади, Бахрейна, Саудівської Аравії та Мексики.

Схвалення цієї вакцини в ЄС очікується найближчими тижнями.

Ця вакцина під час випробувань показала 95% ефективності проти COVID-19. Її затвердили, попри занепокоєння щодо алергічних реакцій, які виникли у двох людей, що отримали щеплення у Великій Британії.

Співробітники FDA запевнили, що документи до вакцини Pfizer чітко застерігатимуть проти щеплення цією вакциною осіб з серйозними випадками алергій.

Pfizer зобов’язалась поставити 100 мільйонів доз вакцини до США. Вакцина буде безкоштовною для споживачів.

Вакцина розроблена іншою компанією, Moderna, перебуває на розгляді регулятора. США замовили 200 мільйонів доз цієї вакцини.

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