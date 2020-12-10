У США зафіксували новий рекорд смертності від COVID-19

У США 9 грудня зафіксували новий рекорд смертності від COVID-19 за добу – померли 3054 людини, тим часом регуляторні органи поки не схвалили жодну вакцину від коронавірусу.

Очікується, що офіційні особи США видадуть екстрений дозвіл на вакцину від Pfizer та BioNTech найближчими днями, після того, як 10 грудня відбудеться нарада консультативної групи при Управлінні з контролю за продуктами і ліками країни з цього питання.

Цього тижня у Британії почали масову вакцинацію від COVID-19, використовуючи препарат, розроблений американською компанією Pfizer та німецькою BioNTech, а 9 грудня Канада стала другою західною країною, яка схвалила таку ж вакцину.

Поки у США очікують початку щеплення медичних працівників та людей похилого віку вже цими вихідними, майже всі епідемічні показники в країні погіршуються.

Середньотижневий показник смертності за добу виріс до 2276 летальних випадків, і найближчими днями країна може перетнути позначку у 300 тисяч смертей від COVID-19. Окрім того, щодня виявляють понад 200 тисяч нових інфікованих, що створює навантаження на систему охорони здоров’я: наразі з COVІD-19 госпіталізовано понад 106 тисяч пацієнтів.

Незважаючи на стрімке поширення вірусу, не всі американці готові приймати вакцину, розроблену у рекордно короткі терміни. Згідно з опитуванням, проведеним Центром досліджень зі зв'язків з громадськістю Associated Press-NORC, приблизно половина американців збирається вакцинуватися, 25% не впевнені, що хочуть пройти вакцинацію, а ще чверть кажуть, що не хочуть.

За оцінками експертів, не менше 70 відсотків населення США необхідно вакцинувати, щоб домогтися колективного імунітету.

Наразі, окрім Британії та Канади, вакцинацію почали Росія та Китай. Вони використовують препарати власного виробництва.